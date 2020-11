La actriz Kate Winslet (45 años) vivió una extrema experiencia durante las grabaciones de "Avatar 2", programada para el 16 de diciembre de 2022, donde interpretará al personaje acuático llamado Ronal.

Debido a las características de su papel, la ganadora de un Óscar debió aprender buceo libre, donde no se ocupa tanque de oxígeno por lo que la suspensión de la respiración es voluntaria, técnica que la actriz manejó de manera sobresaliente.

Según contó a Entertainment Tonight, lo máximo que logró estar bajo el agua fueron siete minutos y 14 segundos, algo "loco, loco", como definió.

Récord

De esta manera, Winslet superó el récord del actor Tom Cruise, quien contuvo la respiración durante seis minutos mientras filmaba un truco bajo el agua para la película "Misión Imposible: Nación Secreta" (2015).

A pesar de la proeza de su acción, la actriz contó que no tenía idea de la repercusión de su cifra. "Es muy divertido porque realmente no leo críticas o cosas de los medios. No estoy en Instagram, es como si estuviera completamente desconectada de esa parte de mi vida", señaló.

"Durante toda esta semana y la semana anterior, ha habido personas que se me acercan al trabajo y me dicen 'Dios mío, ¿siete minutos y 14 segundos? ¿Cómo, qué?’. Y yo digo, '¿Qué? Espera, espera un minuto. ¿Como sabes eso?'", añadió.

Sobre la hazaña, contó que "fue brillante y estaba muy orgullosa de mí misma y probablemente nunca podré volver a hacerlo". "Eso fue al final de cuatro semanas de entrenamiento bastante intenso, pero me encantó", destacó.

