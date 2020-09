Una triste pérdida afecta a la animadora Millaray Viera y a su madre, la ex modelo Mónica Aguirre, quienes a través de redes sociales dieron a conocer la muerte de un ser cercano y muy querido.

Fue el reciente martes cuando murió Marco, tío de Millaray y hermano menor de la viuda de Gervasio. "Hoy murió mi tío querido. Me duele hasta el pelo, pero me duele aún más el dolor de mi madre", indicó Viera.

La comunicadora de 32 años contó además que "lo supe mientras grababa y una vez más con la garra que me heredó Mónica, terminé mi labor con dolor invisible, nadie lo notará cuando lo vea, pero tengan en cuenta que esas cosas pasan".

