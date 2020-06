View this post on Instagram

😂 Encontré este video en mi teléfono y me tincó subirlo jajaj . Es de fines de 2019 cuando estaba grabando una sorpresa que se tuvo que frenar un poco por todo esto, pero el tiempo preciso llegará 😇 . Pd: Gracias a los amigos @huerta_victoor y @javier.huerta23 y a @yercowilliam por hacer de doble mío, pero de mi como Maluma jaja nose si me explico 😅 . . . #humor #comedia #imitaciones #voces #makeup #anuelaa #brrr #realhastalamuerte #maluma #amigos #elimpostor #diosesbueno