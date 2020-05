View this post on Instagram

Ufff Tía querida. Nos escribimos hasta el final y ambos sabíamos que esto podía pasar. Con tu fortaleza y dignidad, le diste pelea al cáncer , pero te sentías preparada y agradecida de la vida. El dolor y la pena se multiplican por la distancia y la impotencia de no poder estar ahí en este minuto, pero al mismo tiempo, tu figura y estampa se hacen más dignas de un homenaje gigante. Mi consejera y ayuda oportuna. Generosa como pocos, hoy en día. Tía me quedo con el mejor recuerdo. Fuiste una adelantada. Gran amiga. Culta y sabia. Para muchos de Uds era “Monica”, la de la TV. Para mi eras mi tía Mariana, mi segunda mamá. Por fin descansas en paz. A toda la familia, mi compañía en espíritu, condolencia y el mayor de mis cariños. #cocinandoconmonica #marianasalinas #monica #qepd