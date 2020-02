El comediante Pedro Ruminot "imitó" esta madrugada al vocalista de Maroon 5, Adam Levine, luego de su presentación en la última jornada de Viña del Mar.

La parodia de Ruminot

El exintegrante del Club de la Comedia era el último humorista en presentarse en la Quinta Vergara, lugar donde logró ganarse la Gaviota de Plata y de Oro, tras un show que sacó carcajadas.

Sin embargo, llevó su rutina fuera del escenario, luego de haber subido un video a su cuenta de Instagram imitando a Adam Levine tras su polémico paso por el Festival.

La acción pretendía emular la rápida salida del cantante estadounidense de la Quinta, cuando el artista fue captado por una cámara asumiendo que se trataba de un show de televisión y no de un concierto.

Ante esto, Ruminot se grabó caminando por los pasillos del recinto, quejándose y diciendo: "P... la h... Sergio (su representante) c..., no me dijiste que esta h... era televisada. Pensé que la h... no era televisada por la ch... Hacen puras h..."

