¿Qué pasó?

Maroon 5 ya está sobre el escenario de la Quinta Vergara como el gran número anglo del Festival de Viña 2020, show que comenzó con más de 20 minutos de retraso.

Los californianos iniciaron su presentación con "It was always you" y otras de sus canciones más conocidas, sin embargo, lo que llamó la atención del público que sigue el show televisivo es la poca energía con que Adam Levine interpreta sus canciones.

Las redes sociales se llenaron de comentario que cuestionaban su actitud sobre el escenario, además de otras que apuntaron a la calidad vocal de Levine.

Aquí algunos comentarios:

Tendrá el coronavirus este wn que le psaaaaa #Maroon5 #viña2020 — Nat 🐥 (@amomisgatas) February 28, 2020

Yo voy a trabajar un lunes en la mañana con más ánimo que #Maroon5 #viña2020 — Ale (@corsofirenze) February 28, 2020

Juro que En un karaoke le pongo mas ganas q #Maroon5 en #Vina2020 — Francisco Espinoza M (@fco_esp) February 28, 2020

Adam Levine tiene cara de tener fiebre. Amigdalitis. CoronaVirus. Qué se yo #Viña2020 — Daniela González (@danielajosefa) February 28, 2020

Uff mijo estamos desafinando brígido y no llegando a los altos 👀 #Viña2020 — ✨'~ (@adilaure) February 28, 2020

cero motivao Adam oye #Viña2020 — A N T O💜💚 (@emiliantonia_) February 28, 2020

Sin embargo, también hubo comentarios positivos:

Cómo se nota que este wacho le pone weno!!! #marron5 #VINA2020 — 💚Queen Lora Snow👑💫💚 (@LaViudaDeBowie) February 28, 2020

Maroon 5 es lo mejor de #viña2020 — LUIƑƐR🤴🏻 (@Otroluifermas) February 28, 2020

