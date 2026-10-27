Banco Bci destaca entre los "Mejores Empleadores del Mundo 2026" en ranking realizado por la revista Forbes

La revista Forbes dio a conocer su nueva versión del ranking "World's Best Employers 2026", en el cual Banco Bci fue reconocido como uno de los "Mejores Empleadores del Mundo 2026", ubicándose en el séptimo lugar a nivel de bancos en Latinoamérica.

Esta distinción representa una validación internacional al compromiso de la institución con sus más de 10.000 colaboradores, desarrollada en colaboración con Statista, una plataforma global de datos e inteligencia empresarial. El sello "World's Best Employers 2026" certifica que la institución mantiene una cultura organizacional, oferta de valor a sus colaboradores y un ambiente laboral que se encuentra entre los más altos estándares mundiales.

La metodología del ranking se basa en encuestas anónimas realizadas a más de 300.000 empleados de empresas multinacionales en más de 50 países. Los criterios a evaluar fueron recomendaciones del empleador, beneficios y compensaciones, oportunidades de desarrollo profesional, ambiente laboral, equilibrio de vida-trabajo y reputación corporativa.

El compromiso de Bci por su cultura organizacional y sus colaboradores

Pablo Jullian, gerente de gestión de personas de Banco Bci, comentó sobre el reconocimiento: "Nos llena de orgullo, porque valida a nivel internacional lo que hemos construido durante casi 90 años de historia: una filosofía empresarial y una cultura única, distintiva y centrada en las personas. Que Forbes y Statista nos reconozcan entre los mejores empleadores del mundo confirma que nuestra visión de querer construir la mejor empresa para trabajar y desarrollarse para todos, mediante relaciones de largo plazo que potencien lo bueno de la vida, con lo mejor del trabajo, está generando un impacto real".

A nivel nacional, Bci también fue reconocido en el ranking "Merco Talento 2026" como una de las empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país.

Al respecto, Jullian destacó que el bienestar de los colaboradores es parte de la misión de la compañía, tanto por su impacto en los propios equipos como en los clientes y la sociedad. En esa línea, explicó que Bci impulsa medidas orientadas al desarrollo profesional, la flexibilidad y el bienestar integral, a partir de la escucha permanente de sus trabajadores. Entre ellas, mencionó el aumento del ingreso mínimo a $1.100.000 para sus colaboradores al cierre de 2025.