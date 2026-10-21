Festival Bamba 2026: Revisa cómo llegar y algunas recomendaciones para la jornada

Este sábado 24 y domingo 25 de octubre, el Parque O’Higgins de Santiago recibirá la primera edición del Festival Bamba, un encuentro que reunirá música latinoamericana, gastronomía y espacios de descanso. Más de 20 artistas y agrupaciones se presentarán en dos escenarios, entre ellos Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives.

Para quienes asistan, la organización informó los accesos oficiles al recinto, así como los elementos permitidos y una extensión del servicio de Metro hasta la 01:00 de la madrugada tras ambas jornadas, con estaciones específicas para ingresar y salir de la red.

¿Cuáles serán los horarios y accesos al Festival Bamba?

Las puertas abrirán a las 12:00 horas ambos días y el ingreso peatonal se concentrará por Avenida Matta. El acceso y la salida vehicular del sector La Terraza serán por Avenida Viel, mientras que el estacionamiento comenzará a funcionar a las 11:00 horas.

También habrá estacionamientos del evento en Club Hípico, cuyos tickets se comercializan a través de del sitio de Ticketmaster.

¿Cómo funcionará Metro para el regreso?

Según la información entregada por la organización, Metro extenderá su servicio hasta la 01:00 de la madrugada después de cada jornada. Durante ese horario especial, el ingreso estará habilitado exclusivamente por Parque O’Higgins y Toesca, ambas de Línea 2.

Para salir de la red, estarán disponibles las siguientes estaciones:

Línea 2: Franklin y Los Héroes.

Línea 1: Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones y Escuela Militar.

¿Qué elementos se pueden llevar?

La organización permitirá ingresar con bolsos, carteras, bananos o mochilas de hasta 15 litros, que serán revisados por el personal de seguridad en los accesos.

Mientras que entre los objetos autorizados se encuentran:

Sombrillas de papel y paraguas pequeños y plegables, que deben caber dentro del bolso permitido.

Bloqueador solar y cosméticos en crema o gel de hasta 100 ml, sin formato aerosol.

Cargadores portátiles de hasta 20.000 mAh.

Mantas y toallas para la zona de picnic.

Cabe destacar que no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio o metal, drones, trípodes, palos de selfie ni cámaras profesionales DSLR, entre otros elementos detallados en las normas del evento.

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¿Qué servicios habrá dentro del recinto?

El festival contará con una zona de picnic y un sector de comedor con sombra y mesas, además de una oferta gastronómica que incluirá preparaciones chilenas y de otros países latinoamericanos.

También se dispondrá de un acceso preferente, rutas internas accesibles y un espacio para personas con movilidad reducida, sujeto a disponibilidad.

Las entradas están disponibles en el sitio oficial del festival. Asimismo, las indicaciones respecto a los accesos, programación y normas del recinto pueden consultarse en los canales oficiales del Festival Bamba. Para más actualizaciones sobre del transporte público, puedes revisar los canales de Metro y Red Movilidad.