Ingeniería en Logística: Experto explica las claves detrás del aumento en la demanda de profesionales

En un escenario marcado por el comercio internacional, el movimiento de mercancías y cadenas de abastecimiento cada vez más conectadas, la logística se ha convertido en un área que atraviesa a distintas industrias. Desde el traslado de materias primas hasta la distribución de productos, detrás de estas operaciones existe una serie de decisiones que deben responder a un mercado en constante movimiento.

En este contexto, la ingeniería en logística aparece como una alternativa de formación vinculada a las nuevas necesidades de las empresas. Pero, ¿qué factores están impulsando la demanda por profesionales especializados en esta área y qué desafíos enfrenta hoy la logística? Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplacex, analizó cómo los cambios en el comercio y en las operaciones de las empresas han ido transformando el rol de esta disciplina en el mercado chileno

¿Qué está impulsando la demanda de profesionales de Logística?

Desde Iplacex afirman que la creciente integración de Chile con los mercados internacionales ha hecho que las empresas enfrenten cadenas de abastecimiento cada vez más amplias y complejas.

Es por ello, que Bacarreza comenzó explicando que: "esta área es clave porque en el mundo actual. Estamos en esta globalización, a diferencia de muchos años atrás, en que esas cosas circulaban por un país mayoritariamente, ahora circulan por todo el mundo".

En este sentido, agregó: "Entonces si la logística antes tenía alcance local/nacional, ahora tiene un alcance internacional y se torna mucho más importante manejar y operar bien la logística, además de hacerla de manera eficiente y oportuna, ya que los tiempos son muy importantes si por ejemplo estás trasladando alimentos, donde la cadena de frío siempre tiene que ser resguardada".

Para Bacarreza, esta mayor complejidad explica por qué la actividad requiere un nivel de especialización superior, donde la demanda de estos profesionales no estaría dada solamente por el aumento del comercio, sino por la necesidad de gestionar operaciones más exigentes y responder ante escenarios que pueden afectar el abastecimiento.

En este sentido, el académico comentó que: "Hay que profesionalizar la logística a un nivel mucho mayor. Cuando las empresas enfrentan esta necesidad, se hace evidente que existe un área disciplinar completa en la que las personas deben formarse para poder integrarse a las organizaciones y desarrollar esta actividad de manera profesional".

A esto se suma la exposición de Chile a acontecimientos internacionales como cambios en los mercados energéticos, conflictos o dificultades en las rutas de abastecimiento pueden terminar repercutiendo en las operaciones locales y obligar a las empresas a buscar nuevas alternativas.

"Es el momento preciso porque el mundo está muy globalizado, todo lo que ocurre en diferentes partes del mundo impacta en el país como por ejemplo en Medio Oriente y el petróleo, produciendo un descalabro en todos los procesos de distribución, por lo que la gente de logística ahí busca nuevos mecanismos para abastecerse, nuevas fuentes, nuevas maneras de consumir menos, optimizar la energía, etc.", explicó Bacarreza.

Desde esta perspectiva, la necesidad de profesionales de ingeniería en logística se relaciona con un escenario donde las empresas no solo deben mover productos, sino también anticiparse a interrupciones, optimizar recursos y encontrar soluciones cuando cambian las condiciones del mercado.

Por eso, el académico proyecta que la demanda seguirá creciendo: "Las carreras en el ámbito de la logística hoy en día están teniendo una demanda bullente, y en general, la empleabilidad es muy buena [...] y yo estimo que hacia el futuro se va a mantener sólida y en aumento porque se ve que el tránsito de productos, insumos y materias primas a nivel mundial no va a más que aumentar".

Formación en Ingeniería en Logística alineada con la industria

Iplacex, frente a este escenario recomienda contar con una formación especializada, que permitirá responder a las nuevas exigencias de un sector que requiere profesionales capaces de tomar decisiones y adaptarse a distintos contextos. En Iplacex, la carrera de ingeniería en logística se desarrolla a partir de un levantamiento de las competencias que actualmente requiere la industria.

"Nosotros nos nutrimos de las necesidades de la industria, lo hacemos a través de procedimientos estructurados y sistematizados para hacer un completo levantamiento de cuáles son las competencias que se requieren hoy en día y en base a eso nosotros armamos nuestras carreras", explicó Bacarreza.

La propuesta también considera una formación online, especialmente relevante para quienes ya están insertos en el mundo laboral y buscan avanzar en su trayectoria profesional sin dejar de trabajar. De hecho, el director de la Escuela señala que la mayoría de los estudiantes del área son personas que ya trabajan y tienen 30 años o más.

"Son personas que muchos de ellos ya están trabajando en logística, pero necesitan refrendar su experiencia con un título u optar a una posición de mayor responsabilidad", confirmó el director.

Para responder a ese perfil, afirman que la formación combina contenidos conceptuales con talleres, resolución de casos, análisis de situaciones e investigaciones, buscando conectar lo aprendido con desafíos concretos del mundo laboral.