Casio abre nueva tienda en Cenco Costanera como parte de su expansión en Chile

29 sept. 2026 - 13:04 hrs.

Casio continúa ampliando su presencia en Chile con la apertura de un nuevo kiosco en Cenco Costanera, ubicado en el cuarto piso del centro comercial. El espacio cuenta con una superficie de 6 metros cuadrados y reúne parte del portafolio de la compañía y sus principales marcas.

Este nuevo punto de venta es manejado por su distribuidor local autorizado Yaxa y es el segundo kiosco de Casio en Chile, luego de la apertura de un espacio bajo el mismo formato en Mall Plaza Vespucio. La propuesta busca acercar al público a las distintas líneas de la compañía a través de una experiencia de compra directa y accesible.

Un espacio con distintas líneas de relojería

El kiosco reúne alternativas de Casio, G-SHOCK y Edifice, con modelos que van desde propuestas de inspiración urbana y deportiva hasta relojes clásicos vinculados al legado de la marca japonesa.

De acuerdo con la compañía, la apertura forma parte de una estrategia de expansión y crecimiento en el mercado chileno, con el objetivo de fortalecer su presencia física y ampliar la disponibilidad de sus distintas líneas en puntos estratégicos de venta.

La presencia de Casio en Chile

El nuevo espacio se suma al kiosco de Mall Plaza Vespucio y a la red de distribución de Casio a través de distintos retailers.

Actualmente, la compañía cuenta con presencia en Falabella de Cenco Costanera, Parque Arauco, Alto Las Condes, Los Dominicos, Plaza Egaña, Plaza Vespucio, Plaza Oeste, Arauco Maipú y Plaza Norte, además de Paris Lyon.

La marca también está presente en regiones, específicamente en Falabella Antofagasta y Falabella Curicó, ampliando así su cobertura fuera de Santiago.

¿Dónde está el nuevo kiosco?

El nuevo kiosco G-SHOCK de Cenco Costanera está ubicado en el cuarto piso del centro comercial. El punto de Mall Plaza Vespucio, en tanto, se encuentra en el primer piso, en el pasillo de Falabella.