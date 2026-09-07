Nicolás Poblete fue parte de MegaTalks by Nescafé para conversar sobre arte, cultura y educación

El segundo capítulo de MegaTalks by Nescafé reunió a Karen Doggenweiler y al actor Nicolás Poblete en una conversación sobre el aporte de las expresiones artísticas al aprendizaje y su vínculo con el desarrollo de las personas y la sociedad.

Durante el encuentro, conducido por Karen Doggenweiler, el expositor compartió su visión a partir de su trayectoria en disciplinas como el teatro, la música, la televisión y el cine, experiencia que actualmente complementa con sus estudios de Magíster en Políticas Públicas.

A través de fragmentos de poesía, cuentos y música chilena, Poblete invitó a reflexionar sobre las distintas formas de adquirir conocimientos y comprender el entorno que habitamos.

La cultura como herramienta para entender el mundo

En su presentación, Nicolás planteó que el aprendizaje no se encuentra únicamente en los contenidos académicos, sino también en las palabras, canciones, relatos y costumbres que se transmiten entre generaciones.

Desde esta perspectiva, destacó durante Megatalks, que las manifestaciones culturales permiten conocer otras realidades y fortalecer capacidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, aspectos que también contribuyen al impacto social y a la convivencia.

El encuentro cerró con una invitación a valorar las expresiones artísticas comunidades y expresiones que forman parte de la identidad del país, reconociendo la cultura como un espacio para ampliar perspectivas y fomentar el diálogo.

El segundo capítulo de MegaTalks by Nescafé, y la reflexión completa de Nicolás Poblete ya se encuentra disponible en el canal de Youtube de Mega.