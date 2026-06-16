SQM impulsa becas para formar especialistas y fortalecer la atención de salud en el norte de Chile

La escasez de especialistas médicos y las listas de espera continúan siendo desafíos para la atención de salud en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. En este contexto, SQM ha impulsado una serie de iniciativas orientadas a fortalecer el acceso a la atención médica en ambas regiones, en colaboración con gobiernos regionales, universidades, municipios y organizaciones especializadas.

Uno de los proyectos corresponde a la implementación de un programa de becas para la formación de médicos especialistas, iniciativa que se desarrolla simultáneamente en Antofagasta y Tarapacá. El modelo contempla el financiamiento de estudios en áreas como medicina interna y medicina familiar, junto con un compromiso de permanencia de los profesionales en sus respectivas regiones una vez finalizada su formación.

A ello se suma la puesta en marcha de una base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en Pozo Almonte, infraestructura destinada a fortalecer la cobertura de atención de emergencias en la provincia del Tamarugal.

"Para que las atenciones sean más eficientes y rápidas"

El gerente de Comunidades y Asuntos Públicos de SQM, Anibal Abogabir, afirmó que "dentro de nuestros programas de valor social compartido, la salud es uno de nuestros pilares fundamentales. A corto plazo, estamos rehabilitando infraestructura para que las atenciones sean más eficientes y rápidas, y, a largo plazo, estamos trabajando en estas becas de especialidad para contar con especialistas formados en la macrozona norte, que también puedan retribuir en esta misma zona".

En esta misma línea, Rodrigo Medina, seremi de Salud de Antofagasta destacó que se trata de un gran hito para la región, "contaremos con médicos especialistas que contribuirán a reducir las listas de espera". Mientras que, en Tarapacá, el director del Hospital Regional de Iquique, Aldo Cañete, expresó: "Esto viene a realizar los deseos que hemos tenido durante años: aumentar la cantidad de especialistas de la región para otorgar una salud más digna y a tiempo a nuestra población".

Las iniciativas también consideran programas de prevención y atención especializada. Entre ellas se encuentran operativos de mamografías gratuitas realizados en localidades rurales y costeras de Tarapacá, así como un convenio entre la Fundación Acrux, la Municipalidad de María Elena y SQM para la realización de prestaciones médicas especializadas destinadas a habitantes de María Elena y Quillagua.

Según informaron las entidades participantes, estas acciones forman parte de un trabajo conjunto orientado al fortalecimiento de la red de salud regional y a la ampliación del acceso a prestaciones médicas en distintas localidades del norte del país.