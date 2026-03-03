Alza en las cuentas de la luz: ¿Cómo revisar la boleta y qué explica el incremento?

Un nuevo aumento en las tarifas eléctricas impactará a los hogares a partir de abril, como parte del proceso de descongelamiento de precios iniciado tras el estallido social y la pandemia. A diferencia del alza anterior, destinada a saldar la deuda con las empresas generadoras, este ajuste se relaciona con el componente de distribución, es decir, la infraestructura que permite que la energía llegue a los domicilios, como cables, transformadores y postes.

El origen de este nuevo incremento se remonta al congelamiento de tarifas aplicado en 2019, medida que se extendió hasta mediados de 2024. Ese proceso generó una deuda con las distribuidoras eléctricas que hoy alcanza los 730 mil millones de pesos, monto que ahora comienza a regularizarse de forma gradual.

De acuerdo con la normativa vigente, el aumento se aplicará de forma individual según el nivel de consumo de cada cliente y estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En este contexto, las autoridades reiteraron la importancia de que los consumidores comprendan cómo se estructura su boleta eléctrica y qué componentes explican los aumentos. El objetivo, señalan, es transparentar el sistema y avanzar en el pago de las deudas acumuladas sin generar un impacto abrupto en los hogares.