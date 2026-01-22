'School Club': Bamers presenta su nueva línea escolar 2026 con foco en comodidad y estilo

En el contexto del inicio del año escolar, Bamers dio a conocer su nueva campaña Back to School 2026, titulada “Bamers School Club”. La iniciativa busca conectar con estudiantes en etapa escolar y con sus familias, abordando el regreso a clases como un momento clave en la rutina anual, donde la autenticidad, el estilo y la construcción de identidad cobran un rol central.

“Tu estilo, tu club”

Bajo el eslogan “Tu estilo, tu club”, la propuesta pone el foco en el uso cotidiano del calzado escolar y en la posibilidad de que cada estudiante enfrente la jornada con una elección alineada a su forma de vestir y moverse, reforzando el sentido de pertenencia en el contexto educativo.

Tecnolgía y enfoque del calzado

Según informó la marca, los modelos incorporan tecnología Memory Foam, con plantillas que se adaptan al pie y entregan mayor soporte y comodidad, junto a criterios de durabilidad y diseño funcional, pensados para acompañar jornadas extensas que incluyen clases y actividades posteriores al colegio.

Desde Bamers explican que la campaña busca ampliar la percepción de la marca dentro del mercado escolar.

“Con esta campaña queremos mostrar que Bamers también ofrece productos pensados para la temporada escolar, combinando diseño, comodidad y precios accesibles”, señaló Camila Honorato, Marketing Specialist de la marca.

¿Dónde comprar?

“Bamers School Club” está disponible en todas las tiendas Bamers del país y en su sitio web oficial. La línea escolar tendrá precios que van desde $26.990 a $29.990.