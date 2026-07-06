Comenzó el plazo para postular a "100 Líderes Mayores 2026" de Conecta Mayor UC: conoce los requisitos y categorías

06 jul. 2026 - 16:07 hrs.

Este domingo 5 de julio se abrieron las postulaciones para la sexta edición de "100 Líderes Mayores" (www.lideresmayores.cl), la iniciativa de Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile que busca reconocer a personas mayores que destacan por su aporte al desarrollo del país y su rol en el liderazgo de cambios sociales.

¿Quiénes pueden postular?

Los candidatos deben ser personas mayores de 75 años —nacidas antes o durante 1951— que durante 2026 hayan liderado iniciativas o proyectos, o se hayan destacado en sus respectivas áreas.

El jurado evaluará las postulaciones según cuatro criterios:

Vigencia: que la persona esté actualmente desarrollando iniciativas con impacto tangible en su entorno.

que la persona esté actualmente desarrollando iniciativas con impacto tangible en su entorno. Innovación: acciones creativas o distintivas en su ámbito de trabajo o influencia.

acciones creativas o distintivas en su ámbito de trabajo o influencia. Impacto: relevancia y alcance del aporte a su comunidad o al país.

relevancia y alcance del aporte a su comunidad o al país. Inspiración: capacidad de motivar a otros a generar cambios positivos.

Las categorías de postulación son Economía y oficios tradicionales; Labor comunitaria y política; Ciencias y humanidades; Cultura y artes; y Deportes y vida saludable.

Cómo y cuándo postular

La postulación es gratuita y se realiza únicamente a través del sitio www.lideresmayores.cl, donde cualquier persona puede nominar a un candidato o candidata completando un formulario con información sobre su aporte y su impacto durante 2026. El plazo de postulación cierra el lunes 27 de julio.

El jurado

La nómina final será elegida por un jurado interdisciplinario presidido por Juan Carlos de la Llera, rector de la UC, e integrado por autoridades, representantes de medios y empresas patrocinantes, además de cinco Líderes Mayores de ediciones anteriores: Rosa Devés, Carlos Caszely, Marcelo Hernández, Myriam Tamayo y Fanny Pollarolo.

Este año se suman al jurado cinco líderes de opinión: la exprimera dama Cecilia Morel, la exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara, el empresario Roberto Angelini, la periodista Patricia Bazán, de directoria de Megamedia, la historiadora e influencer Amanda Zurob y el emprendedor y educador financiero Francisco Ackermann.

El jurado aplicará paridad de género y asegurará representación regional en la selección final.

Cuándo se conocerán los resultados

La nómina de los 100 reconocidos será dada a conocer el domingo 4 de octubre en una edición especial de El Mercurio, con una reseña y fotografía para cada persona destacada. Además, habrá una ceremonia de premiación presencial el 3 de noviembre en el Centro de Extensión UC.

Este año el reconocimiento suma la colaboración de Megamedia como parte de nuestros pilares de sostenibilidad; Radio Cooperativa, Emol, JCDecaux y Metro, además del auspicio de Caja Los Héroes, UC Christus, ILC, Banco Estado y la Asociación de AFP (AAFP). También cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).