"Como no tienes proyecto, te unes para estar en contra de cosas": Landerretche critica a la oposición y analiza la economía

13 abr. 2026 - 12:59 hrs.

El economista Óscar Landerretche, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y expresidente del directorio de Codelco, fue el invitado del programa Más que Números de Radio Infinita, donde entregó un crudo diagnóstico sobre la situación económica del país y lanzó duras críticas tanto al gobierno como a la oposición.

Landerretche explicó que Chile está convergiendo hacia un crecimiento potencial de alrededor del 2%, luego de que el rebote post-COVID se agotara. "Ya llevamos tres o cuatro meses con ese número bajando, antes de la guerra de Medio Oriente", precisó, señalando que la desaceleración no es un fenómeno reciente ni exclusivamente provocado por el conflicto en Irán.

Según el economista, esto se siente primero en los sectores trabajo-intensivos: el comercio, el turismo y el consumo de servicios. "La gente deja de ir al restaurant, deja de comprar ropa, deja de pasear al perro", graficó.

El gobierno del Presidente Kast había construido su estrategia económica sobre lo que Landerretche llama el "efecto goodwill": un impulso de corto plazo generado por la confianza del empresariado ante la llegada de una administración de derecha. Ese amortiguador, dijo, fue neutralizado por la crisis en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo, dejando al ejecutivo sin margen para realizar los ajustes fiscales que requiere su programa. "La ecuación del gobierno se desarmó con la guerra de Irán. Ahora no tenéis ningún amortiguador que te compense para los ajustes duros", afirmó.

En materia tributaria, respaldó la idea de rebajar la tasa corporativa, que considera superior al promedio de la OCDE, pero advirtió que el gobierno podría estar "autoengañándose" si cree que esa rebaja se pagará sola vía mayor recaudación. "Lo más probable es que tú rebajes el impuesto y no alcance a compensarse la recaudación con el crecimiento", sostuvo, citando la evidencia empírica sobre la curva de Laffer.

Además, propuso en su lugar de una rebaja permanente del impuesto corporativo, impulsar una rebaja transitoria de dos o tres años. "El efecto va a ser más reactivador que el de largo plazo. Llame, ya. Invierta ahora", planteó, recordando que la Concertación fue experta en usar herramientas como la depreciación acelerada con efectos acotados en el tiempo.

Landerretche apuntó directamente a la centro izquierda. Cuestionó que ese sector no tenga un proyecto propio y que su estrategia se limite a articularse en torno al rechazo a las medidas del gobierno. "Como no tienes un proyecto, entonces te unes en torno a estar en contra de lo que no te gusta. No creo que un sector político se pueda rearticular simplemente de esa manera", afirmó.

También cuestionó las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, quien calificó de "impresentable" cualquier rebaja de impuestos a grandes empresas. Para Landerretche, esa postura plantea una "disyuntiva falsa", ya que la reintegración tributaria y un sistema más progresivo son perfectamente compatibles si se ajustan adecuadamente las tasas del impuesto final a la renta personal.

Finalmente, el economista abordó la posibilidad de restituir un mecanismo similar al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), argumentando que con los avances técnicos actuales es posible diseñar un sistema que evite los abusos del pasado y fomente la reinversión productiva sin convertirse en un mecanismo de elusión indefinida.

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