Voto en el extranjero: José Antonio Kast se impone en Malasia seguido de cerca por Matthei

16 nov. 2025 - 09:23 hrs.

Continúa el conteo de votos en países de Asia, en el marco de las Elecciones Presidenciales de Chile en el extranjero. Tal es el caso de Malasia, cuyos resultados parciales ya se dieron a conocer.

De acuerdo a los escrutinios preliminares, el candidato José Antonio Kast obtuvo la victoria, siendo el primer país en donde gana hasta el momento.



En un total de 17 votos, Kast obtuvo 7 preferencias, seguido de Evelyn Matthei con 6 votos y Jeannette Jara con 3.



Resultados en Malasia

José Antonio Kast: 7 votos

7 votos Evelyn Matthei: 6 votos

6 votos Jeannette Jara: 3 votos

3 votos Johannes Kaiser: 1 voto

1 voto Marco Enríquez-Ominami: O votos

O votos Franco Parisi: 0 votos

0 votos Eduardo Artés: 0 votos

0 votos Harold Mayne-Nicholls: 0 votos

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

