Esta semana comienza nuevo remate de bienes de Corona: ¿Qué productos se ofrecen?

18 ag. 2025 - 18:08 hrs.

Tras la reciente quiebra de Corona, la compañía anunció un nuevo remate de sus activos que comenzará esta semana, instancia en la que los interesados podrán adquirir una serie de productos que pertenecen aún a la multitienda.

La subasta se encuentra bajo la dirección de Alejandra Massis y es coordinada por la firma Remates del Río. Incluye los bienes de la sede de Corona que se ubicaba en Avenida del Valle Sur en Huechuraba, Región Metropolitana.

¿Cuándo comienza el remate?

El primer remate se hizo el pasado 21 de julio, y en esta ocasión la segunda instancia comienza a las 11:00 horas del jueves 21 de agosto, de manera completamente online.

Sin embargo, el catálogo de productos se puede ver entre lunes 18 y miércoles 20 de agosto de 10:00 a 17:00 horas en Avenida del Valle Sur 512, previa coordinación con Felipe Díaz (+569 65994072).

¿Qué productos se ofrecen en la subasta?

La subasta en esta ocasión consta de 32 lotes con varios productos que incluyen percheros, prendas de vestir, maniquís, maletas, zapatos y espejos.

También se ofrecen muebles de cocina y varios electrodomésticos como cafeteras, microondas, hervidores, refrigeradores y encimeras, además de mesas, sillas y varios escritorios y espacios de trabajo.

Asimismo, hay productos de tecnología como televisores, computadores, teclados, impresoras, máquinas trituradoras de papel y balanzas digitales, entre muchos otros. Para revisar toda la oferta disponible, ingresa aquí.

¿Cómo participar en el remate?

Desde Remates del Río informaron que para participar de alguna subasta debes seguir los siguientes pasos:

Entra a www.rematesdelrio.cl y elige tu remate. Regístrate. Transfiere la garantía y espera la aprobación. Ingresa al remate en línea y participa. Revisa tu correo para los detalles de pago y facturación. Retira tu lote con la factura cancelada.