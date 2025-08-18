Logo Mega

Corte de luz programado para este lunes 18 afectará a 10 comunas de la RM: Revisa los sectores que no tendrán suministro

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 18 de agosto en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en diez comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comuna de Santiago se cortará la luz este lunes 18 de agosto?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Las Condes, Providencia, La Florida, Puente Alto, Maipú, Estación Central, Pudahuel, Quilicura y Colina.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Vitacura

Vitacura / Enel

Corte de luz en Las Condes

Corte de luz en Providencia

Providencia / Enel
Corte de luz en La Florida

La Florida / Enel
Corte de luz en Puente Alto

Puente Alto / Enel
Corte de luz en Maipú

Maipú / Enel
Corte de luz en Estación Central

Estación Central / Enel
Corte de luz en Pudahuel

Pudahuel / Enel
Corte de luz en Quilicura

Quilicura / Enel
Corte de luz en Colina

Colina / Enel
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

