Corte de luz programado para este lunes 18 afectará a 10 comunas de la RM: Revisa los sectores que no tendrán suministro
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 18 de agosto en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en diez comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comuna de Santiago se cortará la luz este lunes 18 de agosto?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Las Condes, Providencia, La Florida, Puente Alto, Maipú, Estación Central, Pudahuel, Quilicura y Colina.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Vitacura
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en Puente Alto
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Estación Central
Corte de luz en Pudahuel
Corte de luz en Quilicura
Corte de luz en Colina
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".