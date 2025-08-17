Anuncian cortes de luz para este domingo en varias comunas de la RM: Conoce los sectores afectados

17 ag. 2025 - 02:04 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó sobre una serie de cortes de luz en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este domingo 17 de agosto.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de electricidad, y en algunos casos, podría extenderse por hasta siete horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Enel, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará la luz este domingo 17 de agosto?

Cerrillos: 10:00 a 16:00 horas

Providencia: 10:30 a 13:30 horas

Las Condes: 10:00 a 17:00 horas

