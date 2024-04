"Trini está en el cielo y tenemos que salir adelante": Dramático testimonio de padre que perdió a su hija en accidente

22 abr. 2024 - 11:52 hrs.

Han pasado tres semanas de un fatal accidente de tránsito registrado en Santo Domingo, en la región de Valparaíso, que terminó con la vida de dos estudiantes universitarias: Agustina Espinoza, de 19 años, y Trinidad Bunster, de 20.

En la noche del 30 de marzo, las jóvenes aceptaron una invitación para pasear en un automóvil junto a su compañero de universidad, José Ignacio Venturino, de 25 años, en compañía de Javier Avilez, que iba de copiloto. A diferencia de ellas, ellos sí sobrevivieron.

Los peritajes arrojaron que tras realizarle la alcoholemia, Venturino tenía 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que significa que conducía en estado de ebriedad. Además, iba a exceso de velocidad.

El imputado fue formalizado por la muerte de las dos jóvenes y por manejar ebrio, quedando bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir, lo que ha causado impotencia en las familias de las víctimas.

Según la Ley Emilia, si Venturino es condenado arriesga una pena de 3 años y un día a 10 años de cárcel. En vista de lo anterior, las familias de las fallecidas alegan que debería estar en prisión preventiva.

¿Qué dijo el padre de un de las víctimas?

Cristián Bunster, padre de Trinidad, relató en conversación con Meganoticias que "todo el futuro, todo los sueños, todas las cosas se van en un segundo por la irresponsabilidad, por la falta de educación, por la falta de humanidad".

"El hecho es que hoy día la Trini está en el cielo y nosotros tenemos que salir adelante como familia. Vamos a hacer lo posible y lo imposible porque la sociedad tenga un cambio de actitud y que la justicia actúe en consecuencia", agregó.

"La humanidad se demuestra de forma instantánea"

En ese sentido, sostuvo que "una persona que está con sus sentidos alterados por trago, por droga... un vehículo es lo mismo que le pase yo a un niño chico una pistola cargada y le diga vaya a jugar con los amigos. Es un arma".

A propósito del arresto domiciliario del imputado, Bunster indicó que "esperamos que se determine lo que amerita por Ley Emilia, que es prisión preventiva, y eso es lo que corresponde y está establecido".

Asimismo, lamentó la falta de contacto de la familia del presunto responsable del accidente. "La humanidad se demuestra de forma instantánea. Si yo doy vuelta los papeles y me pongo en el lugar de ese padre, yo lo primero que le digo a mi hijo es que lo que hizo tristemente va a tener una consecuencia y después acto seguido me pongo a disposición y manifiesto mi pesar a la familia. En este caso, no hay nada".

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Fred Silva, de la Fiscalía de San Antonio, detalló que "ya se despacharon una serie de peritajes para determinar la dinámica del accidente de tránsito".

"Se solicitó la autopsia de las dos personas fallecidas, hemos tratado de tomar contacto con los familiares de aquellas personas, se despachó una instrucción particular para tomar declaración, ubicar testigos, registros audiovisuales del accidente, registros que se verán durante la investigación", sumó.

El persecutor precisó que "el Ministerio Público solicitó que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva, por peligro para la sociedad, por peligro de fuga. El tribunal estimó aquello innecesario. De esa resolución no estuvimos de acuerdo".

Lo que sigue para el caso

Son 120 días de plazo de investigación en los que Venturino deberá estar bajo arresto domiciliario total. Sin embargo, no está en su vivienda, sino que continúa recuperándose del accidente en una clínica, de acuerdo a lo que confirmó Meganoticias.

Se espera que a fines de abril se lleve a cabo una audiencia de reformalización, en la que las familias de las víctimas pedirán que se modifique la medida cautelar a prisión preventiva.

