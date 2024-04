"No vamos a parar hasta encontrar al culpable": Madre de hincha de Colo Colo que murió tras Superclásico exige justicia

22 abr. 2024 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

Ana María Cortés, la madre de José Tapia, el hincha de Colo Colo que fue asesinado tras el Superclásico del 10 de marzo, reclamó por el poco avance en la investigación de la muerte de su hijo.

El joven de 28 años falleció luego de ser baleado en medio de un altercado con sujetos que serían hinchas de la Universidad de Chile.

El ataque ocurrió en la intersección de la Autopista Central con avenida Departamental, mientras la víctima iba a bordo de un bus arrendado junto a otros fanáticos albos que viajaron desde Llay-Llay, en la región de Valparaíso, para ver el partido.

"No vamos a parar hasta encontrar al culpable"

Poco más de un mes del fatídico hecho, Ana María habló con LUN para exigir justicia por la muerte de José, el mayor de sus hijos.

"No se olviden de mi hijo para que no se transforme en un caso más. Le pido a la justicia que haga su trabajo. Hay una familia y amigos detrás. No vamos a parar hasta encontrar al culpable. Él era un joven con muchos proyectos que se vieron truncados. ¿Por qué hay otros casos a los que les dan prioridad si mi hijo también era una persona? Que la justicia busque al culpable del asesinato de mi hijo, por favor", reclamó.

José Tapia, hincha de Colo Colo asesinado tras Superclásico (redes sociales)

La funcionaria municipal de Llay Llay también señaló que "la parte judicial está al debe con nosotros, porque el fiscal Cristián Toledo Álvarez, hace más de un mes, quedó de comunicarse con nosotros en el caso de que tuviera alguna pista, pero no ha pasado nada, hasta el momento. Nosotros estamos en pañales. No nos han informado, no nos han llamado, nada".

De acuerdo a los avances de la investigación, la madre mencionó que "hace tiempo se nos dijo que están haciendo pericias a las cámaras y que les habían tomado declaración a las personas que iban en el bus. En el parte policial aparecen seis a siete testigos, pero el fiscal no se ha comunicado con nosotros".

"No tenemos los recursos para contratar un abogado"

Tras la inesperada muerte del hijo mayor de la familia, en este momento, tanto Ana María como su hijo Gonzalo, de 23 años, se encuentran con licencia médica en sus trabajos y con tratamiento farmacológico. "El Centro de Apoyo a Víctimas nos facilitó un sicólogo, pero el siquiatra lo estoy pagando de forma particular", añadió.

En cuanto al procedimiento judicial que deben enfrentar, Cortés también sinceró que como familia no cuentan con los recursos para contratar un abogado.

"Un abogado de San Felipe nos va a representar como familia, pero no como abogado", reveló, para luego acotar que "lamentablemente, nosotros no tenemos los recursos para contratar un abogado".

En esa misma línea, contó que "la verdad es que no hemos consultado cuánto nos saldría un abogado particular, porque aunque consultemos no estamos en condiciones de contratarlo. Esto es para largo y sabemos que la justicia chilena no es muy llana a resolver cosas".

Cortés también se planteó una serie de interrogantes en el caso de hijo, las cuales surgieron luego de que encontraran a los presuntos culpables el crimen del carabinero Emmanuel Sánchez.

"Qué bueno que hayan encontrado a los culpables, pero me pregunto lo siguiente: ¿Por qué en el caso de mi hijo no se pudo actuar de la misma manera, si incluso en las imágenes de afuera de la botillería se ve que pasa una patrulla? ¿Por qué si ellos vieron que había una pelea y disparos pasaron de largo? ¿Por qué no actuaron al tiro? Eso nos tiene decepcionados", acotó.

Finalmente, la madre se refirió a cómo lleva su gran dolor y sinceró que "no hay día en que no lo llore". "Me levanto, porque tengo que levantarme, no más. Tengo cero ánimo. Nada me llena, nada me llama la atención, es una tristeza enorme (…) Esto no se lo doy a nadie, es un dolor inmenso, una pérdida incomparable".

"Ahora lo único que me interesa es que esto se difunda para que haya justicia, porque si uno no hace presión no habrá resultados. Como uno no tiene los medios puede pasar al tintero, no más", concluyó.