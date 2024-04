"Entraron hasta el fondo con cuchillos": Víctíma de violento robo en San Miguel relata minutos de terror

22 abr. 2024 - 11:15 hrs.

Una familia fue víctima de un violento robo la noche del domingo 21 de abril en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, luego de que una banda delictual ingresara a su vivienda para sustraer diversas especies.

Respecto este hecho, una de las víctimas del hurto relató en Mucho Gusto los momentos de terror que vivió al ser asaltada y agredida por los delincuentes.

"Entraron hasta el fondo con cuchillos"

En el matinal de Mega, la víctima, quien solicitó mantenerse en el anonimato, comenzó por mostrar las heridas que le provocaron en uno de sus brazos, las agresiones cometidas por los antisociales.

Mucho Gusto

Posteriormente, procedió a relatar que la situación fue “horrible. Mi marido estaba lavando el auto y esperaron a que terminara de lavarlo y se entrara (a la casa). Abrió el portón y entraron cinco muchachos, más otros que estaban atrás, con punzones, apuntando”.

“Yo estaba atrás, entraron hasta el fondo (de la casa) con cuchillos. Entraron y veo a la turba, porque era una turba”, agregó.

Las agresiones sufridas por la víctima

En la misma línea, detalló que “me botaron al piso, con los garabatos más grandes: ‘cállate vieja tal por cual’, y entran todos, entraron como seis y me pegaron, me botaron, yo no sé en qué momento me cortaron”.

“Fue horrible, no tengo palabras para expresar en lo que estamos en este momento (...) Son jóvenes, el más chico tiene 15 años, pero había uno mayor como de 35 que los dirigía”, agregó.

Más adelante, la testigo explicó que ella les dijo que “esto lo van a pagar, que los van a pillar, y ahí me muestran la pistola. Mi hijo me tira al suelo, ellos (los delincuentes) suben al segundo piso, se meten a mi pieza y uno sale con mi cartera, con todos mis documentos, con plata que tenía ahí. Yo soy pensionada, había ido a retirar mi plata a media semana y se llevaron todo”.

“Mi marido estaba fuera, y obviamente se llevaron la (camioneta) RAM que tiene, compras que uno ha hecho con tanto sacrificio durante años (...) para que lleguen estos tipos, aprovechen una situación y hagan esto. Es horrible, mi marido y mis hijos están en shock”, cerró.

