Delincuencia: Codina reitera que existe "trato diferenciado" del Gobierno con comunas con administraciones oficialistas

17 mar. 2024 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que en una toma de Maipú se realizaran importantes operativos policiales tras la petición del alcalde Tomás Vodanovic de contar con apoyo militar, surgieron acusaciones hacia el Gobierno de actuar con favoritismo hacia comunas dirigidas por el oficialismo.

Pese a que el jefe comunal desestimó esto, en una entrevista con Meganoticias Alerta, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, insistió en que existe un "trato diferenciado" y exigió "que se use la misma vara para todas las comunas".

¿Qué dijo el alcalde Codina?

La autoridad señaló que durante esta semana se ha realizado el reclamo "de que el Gobierno tenga un trato igualitario con toda las comunas del país, y que los operativos no se centren solamente en comunas donde hay alcaldes que son afines políticamente al Gobierno".

"Nosotros estamos muy contentos de que se esté avanzando en operativos que permiten ir capturando delincuentes, pero queremos que eso también se haga en otras comunas", aseveró.

Al ser consultado por qué piensa que existe esta diferencia, respondió que "el porqué es algo que deberá explicar la gente que está a cargo en el Gobierno. Lo que nosotros estamos pidiendo es un trato igualitario". "Lo que estoy pidiendo es que se use la misma vara para todas las comunas", añadió.

Petición de apoyo militar

Sobre la petición de Vodanovic de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas, Codina aseveró que "ahí radica justamente la suspicacia y porque le estamos solicitando al Gobierno que tenga un trato igualitario con todas las comunas del país, porque no puede ser que se tenga una respuesta en menos 24 horas por parte del mismísimo Presidente de la República, que se agradece, pero a la vez revela un trato diferenciado".

"En enero nos habíamos juntado alcaldes, presentamos un proyecto para avanzar en la legislación de infraestructura crítica", afirmó.

"Yo creo que para nadie es desconocido que estamos entrando en año electoral. A mí me sorprende que los operativos principalmente son en comunas afines. Entonces, mi llamado y la exigencia es que se generen las instancias de coordinación que nos asegure que el gobierno va a actuar en todo el territorio nacional", sentenció.

"He pedido para Arica que no haya un trato igualitario"

Sobre esta supuesta diferencia de trato del Gobierno, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, indicó que "lo que pasa es que yo siempre he pedido para Arica que no haya un trato igualitario, he pedido que haya un trato distinto, porque tiene una realidad completamente distinta al resto del país".

Respecto al apoyo de las Fuerzas Armas, expuso que "me pasan dos cosas. Una que cuando en Santiago se pide una acción puntual, como sacar los militares a la calle, yo lo único que pido es que no se quiten los militares que están protegiendo la frontera aquí en Arica... Y segundo, nosotros pedimos hace bastante tiempo que se declaren zonas críticas, en ciertos puntos de la ciudad (...), para que ellos nos puedan ayudar en esos espacios".