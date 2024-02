Presidente Colegio Magistrados por polémica de videollamadas: "Hay antecedentes en Chile de jueces que lo han permitido"

17 feb. 2024 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Magistrados, Alejandro Vera, se refirió en Meganoticias Alerta a la polémica generada tras hacerse pública la orden del juez Daniel Urrutia de otorgar permiso para la realización de videollamadas a reos peligrosos.

Estos internos pertenecen al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad y la decisión de Urrutia detonó un nuevo conflicto.

El contexto de la orden del juez Daniel Urrutia

Vera explicó que "para encuadrar este tema hay que entender que, todos los fines de semana, los jueces de Garantía van a verificar las condiciones en las que están los reclusos. Fue en ese contexto en que se realiza la visita del juez Urrutia a la cárcel de Santiago".

Meganoticias

"Gendarmería ya había declarado estar en contra de estas videollamadas, por lo que no se realizan. El juez Urrutia cita a una audiencia a Gendarmería donde la entidad mantiene su postura. Urrutia insiste en su orden y Gendarmería apela a la Corte de Apelaciones de Santiago. Urrutia dice que la apelación no procede. Gendarmería y el Ministerio Público apelan nuevamente, y en ese punto estamos", detalló.

"La Corte de Apelaciones de Santiago va a tener que decidir si estuvo correcto o no"

Consultado sobre si la decisión del juez Urrutia es correcta o no, Vera respondió que "esa es una decisión que tiene que tomar la Corte de Apelaciones de Santiago".

"Gendarmería tiene un rol muy importante de velar que no se cometan nuevos delitos en la cárcel, por eso se restringen las comunicaciones... eso es lo normal, por eso a Gendarmería le parece muy extraña la orden del juez Urrutia, pero no soy yo para justificarla porque no conozco las condiciones exactas en que se produjo esta decisión", agregó.

"La Corte de Apelaciones va a tener que decidir si correspondía o no, conforme a los antecedentes específicos de esta causa y la situación particular de estos siete imputados que se les permitió la videoconferencia", insistió.

El magistrado explicó que "tengo antecedentes de jueces de Chile que lo han permitido en casos específicos, porque los imputados también tienen derecho a la comunicación con sus familiares", añadiendo que incluso a algunos reos los mantienen en ciertas cárceles que les permiten estar cerca de sus familias.

"Esto no es un privilegio, sino una forma de reinserción social. Hay restricciones, pero no se les prohíbe en general la comunicación con sus familiares", cerró.