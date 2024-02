"Las órdenes judiciales se cumplen": La polémica intervención del juez Urrutia para autorizar videollamadas desde la CAS

16 feb. 2024 - 11:19 hrs.

Múltiples reacciones generó la revelación de Mega Investiga respecto al dictamen del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El magistrado autorizó videollamadas de reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).

Mega Investiga accedió a la transcripción de la audiencia realizada el 25 de enero pasado, donde se zanjó el permiso por parte del magistrado. Todo esto pese a la oposición de Gendarmería, que planteó la gravedad de la medida, debido a que en ese recinto están recluidos los líderes del Tren de Aragua, como “El Estrella” y “El Satanás”, y otros pertenecientes a las bandas del crimen organizado.

Respecto al tema, el juez Urrutia planteó que “en relación a la videollamada, eso es una situación que debemos señalar, el Tribunal mantiene la orden de comunicación que se le efectúen videollamadas a las personas que lo solicitaron dentro del contexto de la visita y Gendarmería verá si lo cumple o no y es su responsabilidad”.

“Mejor cerremos por fuera”

En la audiencia, el controvertido magistrado también se hizo cargo de los cuestionamientos de la institución penitenciaria, advirtiendo que las órdenes judiciales se cumplen.

“El Consejo Técnico puede adoptar las medidas que estime convenientes, pero usted entenderá que el Juez de Garantía lo que hace es controlar la actividad administrativa, esa es la función. Por lo tanto, en el uso de las funciones del Juez de Garantía –porque si no, no existe, no es necesario el Juez de Garantía, lo adoptan ustedes y el Consejo Técnico”.

En seguida, agregó: “Pero no funciona así. Por lo mismo, que el Tribunal, por ejemplo, pueda entrar con un teléfono a la cárcel. ¿Y es delito? No es delito, porque está en cumplimiento de sus funciones, porque es necesario tomar registro, grabar, sacar fotografías. Obviamente no a una cuestión de seguridad para que nadie se escape, sino que necesario por ejemplo en el caso que hay una acusación de que golpearon a un interno por parte de Gendarmería, hay que tomar fotografías”.

“Y ese es el trabajo del Tribunal, la fiscalización y el control de las actividades administrativas de Gendarmería. Por eso este es un poder del estado y Gendarmería responde al Ministerio de Justicia, es un órgano administrativo y este es un órgano jurisdiccional. Y la diferencia es que las órdenes judiciales se cumplen”, recalcó.

“Si no quieren cumplirlas, ustedes se hacen cargo de no cumplirlas. Es su responsabilidad administrativa y jurisdiccional en su caso. Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran. Como este es un Estado de Derecho y este Tribunal quiere creer que así es, el Tribunal dentro de su jurisdicción hace sus órdenes, y las órdenes jurisdiccionales se cumplen”.

La discusión no quedó ahí. Otro tema puesto sobre la mesa fue el permiso al narcotraficante colombiano, Rafael Marín Vielma, condenado a quince años de cárcel, para tener visitas íntimas, pese a que según Gendarmería, en el REPAS no existe un espacio habilitado para ello.

Urrutia, de acuerdo a lo expresado, fue insistente y puso dos opciones sobre la mesa: “El Tribunal ordenó que se realice la visita íntima y se adopten las medidas de seguridad para hacerlo en el venusterio que tiene la Penitenciaría o Santiago Uno”.

Corte definirá futuro de la resolución

Tras esta decisión, Gendarmería recurrió a la Corte de Santiago que acogió una orden de no innovar y suspendió la ejecución de las videollamadas y la visita íntima, que iban en beneficio de internos pertenecientes a bandas del crimen organizado.

Junto con esto, se solicitó un informe al tribunal de garantía, explicando las razones que dieron paso a la polémica resolución del juez Daniel Urrutia, el que debería entregarse en las próximas horas.

Mega Investiga solicitó entrevista al Juez Daniel Urrutia, pero desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial indicaron que el magistrado rechazó referirse al tema.