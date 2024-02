Video muestra momento exacto en que Naya Fácil sufre intento de encerrona y choca con la reja de una vivienda

16 feb. 2024 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil, fue víctima de un intento de encerrona la mañana de este viernes en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, luego que un grupo de delincuentes la intimidaran para robarle su vehículo.

El hecho quedó registrado en una de las cámaras del automóvil de la influencer, en el que también se ve cuando impacta contra la reja de una vivienda, segundos después de escapar de la banda criminal.

¿Cómo fue el intento de encerrona contra Naya Fácil?

El teniente coronel Manuel Velásquez, de la Prefectura Cordillera, comunicó que el hecho se produjo cerca de las 07:00 horas, cuando "la víctima transitaba por la calle Lerida".

En ese lugar fue "interceptada por un vehículo de color gris, del que habrían descendido alrededor de cinco sujetos, premunidos con armas de fuego para intentar sustraer el vehículo", explicó.

Junto con aclarar que la influencer no resultó con lesiones, indicó que "estamos haciendo las diligencias con personal de Carabineros para poder reunir los antecedentes y aclarar los hechos".

Revisa el video del intento de encerrona y posterior choque

En las imágenes que fueron captadas se puede apreciar el momento en que llega un automóvil, del que se bajan los delincuentes.

Si bien, no se logra ver el momento en que los delincuentes se acercaron a la influencer, si queda en evidencia cuando Nayadeth trata de escapar con su vehículo, colisionando con la reja de una vivienda.

"Quedé paralizada"

"Yo había salido de mi casa alrededor de las 05:00 horas, porque venía a maquillarme a La Florida. Hoy tenía una grabación", comentó Naya Fácil a la prensa.

"Al llegar al lugar, me comunico con mi maquilladora y no me contestaba. En ese momento, yo estaba con la cabeza agachada y mi hermana me grita que había unos chicos que nos venían a robar el auto", relató.

La influencer comentó que, mientras su hermana "se pone a gritar", su reacción fue "darme una vuelta en U para irme del lugar, porque era un pasaje cerrado. Y choco contra la casa de alguien y no pude mover más el auto".

"Yo quedé paralizada y no podía bajarme del auto, y me estaban rompiendo el vidrio con fierros. Yo tengo láminas de seguridad, por lo tanto, estuvieron alrededor de tres minutos tratando de romperme el fierro y no pudieron", agregó.