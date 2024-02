"Me tiraron al suelo": Naya Fácil sufre intento de encerrona y choca su auto contra la reja de una casa en La Florida

16 feb. 2024 - 09:20 hrs.

Un violento hecho fue el que sufrió la influencer Naya Fácil, luego de haber sido víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

En el registro la influencer mostró su auto con visibles daños, después de sus intentos por librarse de los antisociales. Todo esto a través de una transmisión en vivo vía Instagram, que la mostró visiblemente nerviosa.

"Me tiraron al suelo"

“Acabo de chocar el auto, me acaban de hacer un portonazo (que no se habría concretado). Nos íbamos a juntar acá, porque una niña me iba a maquillar. Eran unos pendejos (sic)".

Naya Fácil

En la misma línea, relató las maniobras que intentó realizar para zafar del robo, pero que de igual manera provocó que su vehículo se estrellara contra la reja de una casa, quedando incrustado en la misma.

“Las láminas de seguridad me protegieron de todo”, relató, a medida que mostraba los vidrios que quedaron rotos.

"Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro'", apuntó. "Yo no les tenía miedo… me di la media vuelta, por eso choqué el auto”, sentenció.

Cabe destacar que todo ocurrió a eso de las 07:00 horas de este viernes, y después de un rato arribó personal de Carabineros para recabar más antecedentes.

A la naya fácil la acaban de asaltar y le hicieron mierda el auto pic.twitter.com/xz3LiF2M9I — Enrique (@ikerblep) February 16, 2024

