Faloon Larraguibel es tajante sobre su actual relación con Karol Lucero: "Prefiero no verlo"

16 feb. 2024 - 05:22 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina Faloon Larraguibel fue una de las personalidades destacadas del afamado y ya desaparecido programa “Yingo”, donde mantuvo una relación amorosa con el animador Karol Lucero.

Recientemente, participó en una dinámica de preguntas en el canal de Youtube de Zona Latina y habló sobre varios temas.

¿Qué dijo Faloon?

En la instancia, le consultaron directamente por su expareja Karol Lucero y ella respondió con toda sinceridad.

“¿Es amiga de Karol Dance? Aunque esté funado”, le consultaron a la modelo. Frente a ello, contestó “no, no somos amigos (…) cuando yo terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna”.

“Prefiero no verlo”

Tras ello, recalcó lo siguiente: “No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo”.

Cabe mencionar que, los exchicos Yingo comenzaron su relación en el año 2009 y estuvieron juntos por cuatro años.

Cabe recordar que Faloon posteriormente inició una relación con el futbolista Jean Paul Pineda, se casaron y recientemente reveló que ese matrimonio se terminó.

Todo sobre Famosos chilenos