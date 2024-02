MrBeast, el youtuber más famoso del mundo, es portada de revista Time: "Puedo hacer que casi cualquier cosa sea viral"

El mundialmente conocido youtuber MrBeast protagoniza la nueva portada de la prestigiosa revista estadounidense Time.

La nueva edición de la revista, publicada desde hace 101 años, se titula: "MrBeast. Cómo se convirtió en la persona más seguida del mundo".

En la imagen que grafica dicha portada aparece Jimmy Donaldson, verdadero nombre de MrBeast, con una cámara en su mano.

En un artículo publicado en la web de Time, se repasan los hitos que permitieron que este joven de 25 años se convirtiera en el youtuber más exitoso del mundo.

MrBeast, que también es reconocido por sortear millonarios premios entre sus seguidores, genera entre 600 y 700 millones de dólares anuales.

MrBeast is already the most popular creator on the planet. What’s next for him? https://t.co/73Ge0cBzVw pic.twitter.com/Qz8qIsBQ7q