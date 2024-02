"No te queremos en Viña": Los comentarios de chilenos en las redes sociales de Peso Pluma tras quiebre con Nicki Nicole

14 feb. 2024 - 21:10 hrs.

Un verdadero escándalo es el que remece la vida amorosa de Peso Pluma y Nicki Nicole. Y es que al mexicano lo vieron de la mano con una mujer, lo que provocó el quiebre de su relación con la argentina.

En esta línea, los fanáticos de Nicki Nicole han tomado partido por la reggaetonera, incluyendo un importante grupo de seguidores que la apoya desde Chile.

Fans de Nicki Nicole en Chile no quieren a Peso Pluma en Viña 2024

Fueron ellos quienes le han ido a dejar una decena de comentarios a Peso Pluma a su cuenta de Instagram, dejándole de manifiesto el rechazo a su presunta infidelidad.

De hecho, algunos ya le dijeron que no lo quieren ver en el Festival de Viña del Mar. Recordemos que la "Doble P", como también es conocido el mexicano, se hará presente en el certamen el viernes 1 de marzo.

Antes que Peso Pluma deshabilitara la opción de hacerle comentarios en su cuenta de Instagram, algunos alcanzaron a dejarle de manifiesto el rechazo a su presencia en el Festival.

"Saquen a este del Festival de Viña", "no te queremos en Viña, somos team Nicki", "prepárate, porque en Chile la vas a pasar mal", "en Chile no nos gustan los infieles, réstate del Festival de Viña", "ojalá no vengas al Festival de Viña", "no te queremos en Viña, queso crema", son solo una muestra de los mensajes que el cantante ha recibido por parte de chilenos.

Algunos de los comentarios que ha recibido Peso Pluma por parte de chilenos

Cabe precisar que desde la viralización del video, Peso Pluma se ha mantenido totalmente silente y no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Todo sobre Famosos