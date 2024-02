"Yo de ahí me voy": Nicki Nicole reacciona a polémico video de Peso Pluma junto a una desconocida mujer

13 feb. 2024 - 15:20 hrs.

La cantante argentina Nicki Nicole publicó una historia en la que se refiere, sin mencionar directamente la situación, al video en el que se ve a su pareja, Peso Pluma, de la mano con una desconocida joven en un casino en Las Vegas, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Nicki, quien durante la mañana de este martes 13 de febrero borró todas sus fotos con Peso Pluma, escribió un duro comunicado, dando a entender que puso fin a la relación.

"Me enteré de la misma forma que ustedes"

La trasandina redactó, a través de sus historias, que "el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida".

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", agregó, en referencia al bullado video.

Por último, refiriéndose a sus fans, les dijo que "gracias por el amor que me están haciendo llegar", pues desde que se viralizó el clip, son miles los que le han enviado mensajes de apoyo.

Revisa la historia de Nicki Nicole

Historia de Nicki Nicole

El polémico video de Peso Pluma

En horas de la mañana de este martes, se viralizó un video de Peso Pluma que provocó un escándalo de proporciones en el mundo de la farándula latinoamericana.

Lo anterior porque en el clip, grabado durante la madrugada del lunes 12 de febrero, tras el Super Bowl en Estados Unidos, el cantante aparece junto a una misteriosa joven.

Peso Pluma, en el clip que se ha hecho viral, está sosteniendo la mano de una mujer que no es Nicki Nicole, hasta entonces su pareja y además, según el relato de la cuenta que subió el video, la besa a la misteriosa mujer, aunque esto no se logra apreciar en las imágenes.

En el registro se aprecia que la persona que lo filmó intenta pasar desapercibido, sin embargo, desde el entorno del cantante se dan cuenta de que está grabando y le piden detener la acción.

