Revelan quién sería la mujer que aparece en polémico video con Peso Pluma y que terminó en la ruptura con Nicki Nicole

14 feb. 2024 - 09:20 hrs.

Peso Pluma fue captado la madrugada del lunes 12 de febrero de la mano con una misteriosa joven, tras el Super Bowl, lo que provocó el quiebre de su relación con Nicki Nicole.

Mientras el mexicano se ha mantenido en silencio tras el polémico clip, Nicki decidió salir al paso y dio a entender que puso fin a su relación con Peso Pluma.

"Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", expresó la argentina en una historia de Instagram.

¿Quién es la mujer del video de Peso Pluma?

De acuerdo al medio trasandino TN, la mujer del video ya estaría totalmente identificada y se trataría de nada más ni nada menos que una influencer.

La mujer sería Sahar Sonia, joven con más de 40 mil seguidores en redes sociales, quien compartió varias imágenes con la misma cartera con la que aparece en el video de Peso Pluma.

Cabe destacar que desde que se sindicó a ella como la mujer que acompañaba a Peso Pluma en la fiesta, fueron miles las personas que le dejaron mensajes en sus redes sociales.

Por lo mismo, decidió restringir los comentarios de todas sus publicaciones, evitando que internautas le dejaran mensajes.

