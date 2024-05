Novak Djkovic apunta a episodio de 'botellazo' tras perder ante Tabilo: "Fui un jugador completamente diferente"

12 may. 2024 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Novak Djokovic (1 ATP) no pudo ante un evalentonado Alejandro Tabilo (32 ATP), cayendo 6-2 y 6-3 en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma. El tenista chileno le propinó al balcánico du derrota más rápida en una cancha de arcilla en solo una hora y siete minutos de partido.

Si bien el serbio felicitó a la segunda raqueta nacional, admitió sentirse afectado desde el incidente donde recibió un botellazo en la cabeza accidentalemnte tras su triunfo en segunda ronda del certamen romano.

¿Qué dijo sobre el episodio?

“No lo sé, para ser honesto. Tengo que comprobar eso. El entrenamiento fue diferente. Ayer iba a hacer un entrenamiento fácil. No sentí nada, pero tampoco sentí lo mismo”, sostuvo el balcánico al ser consultado sobre lo ocurrido tras su triunfo ante el francés Corentin Moutet.

Respecto a su desempeño ante Tabilo, Djokovic señaló que “hoy, bajo mucho estrés, fue bastante malo, no en términos de dolor, sino en términos de equilibrio. Simplemente no hay coordinación. Fui un jugador completamente diferente al de hace dos noches. Podría ser. No sé. Tengo que hacer chequeos médicos y ver qué pasa”.

“Quiero decir, creo que en el video lo viste muy claro. Fue una situación muy desafortunada y desafortunada para mí. Fue un accidente en el que ese tipo se inclinó sobre la valla, la botella se cayó de su mochila y aterrizó directamente sobre mi cabeza”, agregó.

El europeo siguió enfatizando en sus malestares físicos tras el incidente. "Sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. Eso sí, realmente me ha impactado mucho. Después de eso recibí atención médica. He pasado media hora, una hora con náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferente (...) Logré dormir bien. Tuve dolores de cabeza. El día siguiente o ayer estuvo bastante bien, así que pensé que estaba bien", dijo.

“Quiero decir, la forma en que me sentí en la cancha hoy fue como si un jugador diferente hubiera entrado en mis zapatos. Simplemente no hay ritmo, ni tempo, ni equilibrio alguno en ningún tiro. Es un poco preocupante”, cerró Djokovic, quien nuevamente volvió a caer ante un chileno después de 17 años, considerando las caídas ante Fernando González en primera ronda de Cincinnatti 2005 y cuartos de final de Madrid 2006.