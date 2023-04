Necesitaba dinero para el tratamiento de su esposa y ganó más de $150 millones en el casino

20 abr. 2023 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una noche inolvidable vivió un hombre que llegó junto a su esposa al Casino Monticello, donde ganó más de $150 millones tras jugar una partida de póker este miércoles 19 de abril.

Su victoria en el juego fue casi inesperada, a tal punto que tardó en darse cuenta de que se había quedado con el millonario pozo, el que servirá para costear los gastos del tratamiento médico al que se someterá su mujer, debido a un problema de salud que la afecta.

El triunfador proviene de una ciudad ubicada en el extremo sur de nuestro país y durante el último tiempo ha viajado frecuentemente a Santiago por varias razones. Por su forma de ser y para no llamar la atención, según aseguró, prefirió dejar su identidad bajo el anonimato.

Así fue su inolvidable victoria

Todo empezó la tarde de este miércoles, cuando le propuso visitar el recinto de entretenimiento ubicado en San Francisco de Mostazal. Cuando llegaron, él se sentó a jugar una partida de póker, en donde ya había otros tres participantes; y ella disfrutaba en un juego de máquina, lejos de su marido, porque "se pone nerviosa cuando me ve jugar", declaró el afortunado.

Antes de la tercera partida que disputó, una conocida suya (del sur) pasó por la mesa en la que estaba. Mientras conversaban, el crupier le entregó las cartas a él y a los otros jugadores. Pese a mirarlas, siguió dialogando con la mujer, sin notar inicialmente el golpe de suerte que había recibido.

Imagen referencial (Freepik)

"Miré las cartas y vi que había hecho una escalera, pero no me fijé que era una escalera real. Solo atiné cuando las tiré arriba de la mesa —tras dejar de conversar— y se produjo un par de segundos de silencio. (A partir de ese momento) todos me empezaron a felicitar", contó.

Como su esposa estaba a varios metros de él, la fue a buscar para avisarle muy discretamente que había ganado $152.475.421. Al principio no le creyó: "Me dijo un par de chilenismos porque se empezó a enojar, así que la llevé a la mesa de manera bien calmada", dándose cuenta de que su marido decía la verdad.

"El dinero me cayó del cielo"

Antes de retirarse de la mesa para disfrutar de una noche en el Hotel Monticello tras su inolvidable victoria, el ganador repartió $3 millones entre los tres participantes con los que compitió y $2 millones en propinas para el personal de la sala de juego.

"El dinero me cayó del cielo. Lo quiero invertir, pero también me ayudará para afrontar gastos médicos por un problema de salud que tiene mi señora. Es algo delicado, pero esto nos ayudará anímicamente", confesó el hombre.

Por último, agregó que su millonario premio "no es la felicidad completa, pero que ayuda, claro que ayuda".

