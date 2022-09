"Las comunidades escolares están enfermas": Exrector del INBA por incidentes en liceos emblemáticos

03 sept. 2022 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, el exrector del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, se refirió a los incidentes que se han registrado en diversos liceos emblemáticos del centro de Santiago.

¿Qué dijo?

Al ser consultado sobre cómo ve, desde afuera, la realidad que se vive al interior de establecimientos educacionales, Saavedra indicó que ahora "las comunidades escolares están enfermas".

"Profesores, asistentes, apoderados, los mismos estudiantes, son comunidades enfermas y cuando uno está inserto, uno no lo nota, porque lo normalizas y pasa a ser parte de tu vida. Cuando ya te sales, te das cuentas que están enfermos", aseguró, para luego añadir que "de verdad que estar fuera, sana".

De acuerdo a sus palabras, hoy es difícil hacer clases en los colegios, "porque yo he tenido conversaciones con directores de otras comunas en educación pública y también están cansados. Porque esto es un círculo vicioso".

Invertir en educación

El exrector del INBA afirmó que no se podrá "cambiar el país" si no se apuesta por la educación. "No hay otra forma. Hoy el país está como está porque esto viene hace años, esto no es de ahora".

"Son comunidades enfermas, porque no hay remediales. Se habla que los directores tienen la potestad, cuando no es así. A mí esto me parece bluf, esto de que a los directores les vamos a dar autonomía", declaró.

Al respecto, sostuvo que "siempre hablamos de sanción... si tú revisas Aula Segura, termina siendo como un reglamento penitenciario. Por eso los chiquillos se enojan y rompen. No los estoy justificando, pero si tú vas siempre al choque y todo es punitivo...".

Saavedra expresó que para "darle un alto a esto" se debe "intervenir las comunidades escolares", precisando que "no es necesario llenar de policías ni detectores de metales, porque estás haciendo un flaco favor a todo".

"Invertir, hacer un plan a media y largo plazo, ayudar a los profesores, porque los profesores también están enfermos y una persona enferma cómo va a estar frente a muchachos y cómo vas a liderar y ser agente de cambio si tú también estás enfermo", comunicó.