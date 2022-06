Padre de herida en balacera en Espacio Riesco acusa que la joven tuvo que "suplicar" para ser trasladada en ambulancia

22 jun. 2022 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada del día martes se produjo una balacera en una fiesta en Espacio Riesco, la que terminó con cuatro personas lesionadas.

Con el pasar de las horas, se conocen cada vez más detalles de lo ocurrido, con muchos de los presentes o cercanos a las víctimas denunciando las precarias medidas de seguridad en el evento.

Una de ellas es Luis Orellana, el padre de una joven que se mantiene internada en la Clínica Indisa debido al impacto balístico que recibió.

"Tiene la bala incrustada en el tórax"

"En estos momentos nuestra hija se encuentra estable dentro de su gravedad, porque tiene la bala incrustada en el tórax y la tiene alojada en un costado encima del páncreas. Hoy amaneció mucho mejor, está consciente, un poco sedada y un poco shockeada por todo lo que ha vivido", relató el padre de la joven, que se tuvo que trasladar a Santiago desde la región del Biobío.

"Está en evaluación por una posible cirugía para extraerle la bala, pero no hay respuesta todavía aún porque tienen que hacerle exámenes y está en observación. Es algo muy delicado", añadió.

"No usaron los detectores de metales"

Orellana señaló, además, que su hija le comentó que, pese a que existían detectores de metales para ingresar a la fiesta, estos no fueron ocupados para controlar el acceso de las personas.

"Me comentó que en el acceso la registraron a ella por encima y la cartera, y al compañero también... Ella vio un detector de metales, pero no fue usado, no los estaban usando", sostuvo Luis.

"Ayer la productora Nikkita hizo unas declaraciones de que ellos dispusieron las medidas, pero no los usaron. No usaron los detectores de metales para poder, a lo mejor, poder evitado que este joven, esta persona, entrara con el arma", agregó el padre.

Orellana también relató que, pese a que en el evento existían dos ambulancias, estas no fueron suficientes al considerar que fueron cuatro las personas heridas, señalando que su hija tuvo que "suplicar" para que la trasladaran a un recinto asistencial.

"La ambulancia estaba ya ocupada por otro compañero que había sido baleado en la pierna y le decían que no podían traerla porque ya estaba ocupada. Ella suplicaba que por favor la trajeran, porque no la querían traer y ella estaba baleada", dijo.

Posible querella

Por último, el hombre se refirió a los procesos legales en curso y las acciones futuras que están estudiando como familia, ya que acusa que la productora no se ha contactado con ninguna de las víctimas.

"La denuncia está con las cuatro personas, la denuncia la hizo ya el O.S.9., la denuncia penal ya está en curso... Lo demás es una querella de nosotros, paralela a la penal, que la estamos analizando porque de la productora no se han acercado para nada", cerró Luis Orellana.