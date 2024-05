Reportan tiroteo cerca de la mansión de Drake: Una persona resultó herida de gravedad

07 may. 2024 - 12:18 hrs.

La policía de Toronto, en Canadá, está investigando un tiroteo producido este martes en las cercanías de la mansión del rapero canadiense Drake.

Actualmente, el músico de 37 años se encuentra envuelto en una disputa con el rapero estadounidense Kendrick Lamar, la cual tiene graves acusaciones de pedofilia y abuso.

El tiroteo

La balacera se registró cerca de 2:10 hora local en el exclusivo barrio de Bridle Path y dejó a un hombre herido de gravedad.

La policía acordonó las inmediaciones de la mansión de Drake mientras se investigan las causas del tiroteo, informó EFE.

Respecto a la identidad de la persona que resultó herida y a quienes serían los autores de los disparos, hasta el momento, no se ha entregado mayor información.

La tiradera entre Drake y Lamar

Una pelea de larga data entre los titanes del rap Drake y Kendrick Lamar explotó este fin de semana con acusaciones de pedofilia, abuso e infidelidad.

Aunque en el pasado los intercambios entre ambos se enfocaron en temas como quién es el rapero más grande, las letras de las pistas lanzadas recientemente, se salieron de las líneas habituales.

Drake y Lamar (AFP)

"Habla, Drake, escuché que te gustan jóvenes / Más vale que no vayas nunca al bloque de celdas uno", dijo Lamar en su canción "Not Like Us", en un juego de palabras aludiendo a la jerga de la cárcel para "pedófilos certificados".

Lamar acusa a Drake, quien es birracial, de "colonizar" la cultura negra estadounidense.

Además en "Meet the Grahams", lanzada este fin de semana, Lamar afirma que Drake, cuyo verdadero nombre es Aubrey Graham, tiene una hija secreta.

Por su parte, Drake lanzó una pista titulada "Family Matters", en la cual sugiere que Lamar ha sido infiel y abusivo con su prometida y novia de la adolescencia, Whitney Alford.

El rapero canadiense negó las acusaciones de pedofilia en "The Heart Part 6", lanzada el domingo, en la cual entona "no volteo a mirar a ninguna adolescente".

Drake y Lamar saltaron a la fama en el mundo del hip hop a finales de la década de 2000 y comienzo de la de 2010. Al comienzo colaboraron en canciones e incluso salieron juntos de gira, sin embargo, la relación se complicó con los años, mientras la fama de ambos crecía.