"Hay que arriesgarnos para sobrevivir": Mujer que defendió a su marido con un rastrillo en medio de portonazo

22 abr. 2022 - 11:05 hrs.

Cámaras de seguridad mostraron el momento en que un hombre sufrió un portonazo en Estación Central, cuando estacionó su vehículo afuera de su casa, lo que provocó la reacción de su esposa, quien salió con un rastrillo a espantar a los delincuentes.

Los nombres del matrimonio son Horacio y Guadalupe, quienes tienen un hijo de 17 años que se percató de la situación que estaba viviendo su padre y le advirtió a su madre.

En conversación con Mucho Gusto, la pareja relató la situación que vivieron y que afortunadamente no les provocó mayores lesiones y lograron conservar en su poder el vehículo.

El relato

"Eran las 7:10 de la mañana, yo saqué el auto del estacionamiento y me estacioné frente la casa esperando que saliera mi hijo con mi señora, cuando por el vidrio retrovisor veo un auto blanco que se acerca por detrás, para, se bajan tres tipos y dos tenían piedras en la mano", recordó Horacio.

"Yo no alcancé a cerrar la puerta y ellos me abren la puerta y me bajan del auto. Uno con una pistola me apuntó en el cuello y me dice 'entregue el auto, sino le voy a pegar un balazo'. Yo no sé qué pasó ahí, forcejeé con él, le doblé la mano donde tenía la pistola y él se me zafó y estuvimos trenzados en el fondo".

Fue en ese contexto que Guadalupe se percató de la situación y salió con rastrillo en mano a defender a su marido.

"El otro quería quitarme las llaves, porque el que se subió a mi auto vio que no podía andar, como es automático y nuevo... Nos pusimos a forcejear porque quería sacar las llaves del banano y no pudo. Y parece que uno de los otros le dijo 'vámonos, vámonos'", contó el hombre.

La defensa de la esposa

Por su parte, Guadalupe relató que "mi esposo sacó el auto y lo estacionó afuera de la casa y mi hijo se asoma, y me dice 'mami ya está mi papá afuera, vámonos'. Me regreso a apagar la luz y mi hijo vuelve y me dice 'mamá están asaltando a mi papá, le están pegando".

"En eso salgo corriendo y grito '¡No le haga nada a mi esposo!, ¡Déjelo!' Yo veía que mi esposo estaba forcejeando y el tipo vio que yo me iba a agachar para agarrar una piedra y se me viene encima con un tubo", señaló.

"Cuando mi esposo corrió para venirse para la casa, el tipo vino corriendo con el tubo, yo me meto corriendo y mi hijo me pasa el rastrillo y con ese le empecé a pegar al tipo, y con eso se empezó a ir", agregó.

Además, indicó que "por el otro lado, el otro tipo también quería venir para acá, pero también le pegué con el rastrillo".

"No tuve miedo"

La mujer manifestó que "hay que arriesgarnos para sobrevivir, porque con esta delincuencia primero es tu vida. Si es tu ser querido, tienes que hacer algo para salvarlo".

"Ya la policía no da abasto. Entonces, mientras estés solo, tienes que luchar por tu propia vida y salvar a tus seres queridos", aseguró.

"No tuve miedo. No pensé en eso... De hecho, desde el auto me hizo la seña que me quería disparar... El miedo es después", expresó.

Cabe señalar que minutos después de esta situación, los mismos delincuentes se robaron un vehículo de una vivienda que se encontraba a metros de la de Horacio y Guadalupe.