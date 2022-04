"Te puse algo en el helado": Madre se juntó con su ex para que viera a sus hijos pero asegura que fue drogada y violada

22 abr. 2022 - 08:40 hrs.

“Te puse algo en el helado”, fue la confesión de un hombre que conmocionó a su expareja, una joven identificada como Paula Segurotti, quien denunció al sujeto por drogarla y abusar de ella sexualmente, en el Mar del Plata, Argentina.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Paula, ya estando separada de su expareja tras haberse enterado de que había intentado abusar de una adolescente de 14 años, se encontró con el sujeto para que viera a sus hijos, pese a que se había negado en reiteradas ocasiones.

Finalmente, el hombre la convenció y se reunieron en su domicilio para compartir un momento, pero Paula no contaba con que el sujeto la drogaría, detalló TN.

“Cuando llegó trajo dos cuartos de helado, uno para ellos (los hijos) y otro para mí. Luego de comer el helado comenzó a darme sueño y no me permitió convidarles a los chicos de mi pote”, declaró la mujer en conversación con El Marplatense.

Luego, el hombre llevó a los niños al cuarto y desde ahí, es que la mujer no recordó nada más, hasta la actualidad.

“Te puse algo en el helado”

Tras ello, cuando recuperó la conciencia, se despertó junto al agresor en la misma cama. Aquello significó un impacto significativo para ello, más considerando que nunca supo cómo es que llegó hasta ese lugar.

Sospechando que la había drogado, es que decidió llamarlo: “Al principio lo negó, luego me dijo: 'Sí, te puse algo en el helado'. Ahí entendí que me había violado y drogado. Me fui de la casa, le conté a mi psicóloga y a mi hermana, y realicé la denuncia”.

Sin embargo, cuando se hizo el examen toxicológico, salió negativo. En tanto, acusa que jamás se ejecutaron las pruebas para confirmar el abuso sexual.

“El algodón que me pasaron por la pierna para saber si tenía restos de semen no se analizó. Desde la Policía Científica no me dieron los motivos, pero él tiene muchos conocidos, ya que trabajó allí”, afirma la víctima.

Sigue en libertad

Tras haber hecho la denuncia, logró que colocaran una restricción de acercamiento hacia ella y también a sus hijos. En paralelo, también se enteró de que otras mujeres serían víctimas del mismo sujeto.

“Hasta el momento somos 14 chicas, una es menor y otra es su prima, quién sí se animó a denunciarlo. No todas tuvieron acceso carnal, pero sí abuso. Él sigue en libertad, es policía, le quitaron el arma y está de baja”, concluyó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

