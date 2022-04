Ganó premio de $15 millones en el casino y luego se fue a trabajar al cementerio

13 abr. 2022 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

Más de $15 millones ganó el administrador del cementerio Alemán de Valdivia en el Casino Dreams, donde estuvo jugando por 90 minutos y una vez que obtuvo el premio, se fue a trabajar.

Fue a cobrar un bono

El afortunado es Andrés Silva, quien habitualmente concurre al casino para distraerse y conversar con amigos, aunque en esta oportunidad obtuvo un millonario premio.

El ganador del premio contó que un domingo en la tarde recibió un mensaje del Casino Dreams, donde le informaban que había obtenido un bono de 4 mil puntos, equivalentes a $30 mil, los que pueden ser utilizados en las máquinas de azar.

Como los lunes entra en la tarde al trabajo, decidió ir en la mañana al centro a realizar trámites y al mediodía pasó a cobrar el bono.

“Cuando me quedaban 12 de los 30 mil, comencé con jugadas de 1.500 pesos, porque el tiempo avanzaba y a las 15 horas debía estar en el trabajo. A la cuarta tirada se para la máquina y aparece la tremenda cifra”, señaló a Río en Línea.

Según testigos, Andrés repartió propina a todo el personal que se encontraba cerca de la máquina triunfadora. “Todos los muchachos y las señoritas son muy amables y ellos me dieron la suerte, creo yo”, manifestó.

Depositó y se fue a trabajar

Sin embargo, como debía ir a trabajar, guardó los fajos de billetes en los bolsillos de su chaqueta y del pantalón, luego tomó una micro para ir al banco y depositar el dinero, alcanzando a llegar a la hora al camposanto.

Sobre qué haría con el premio, Andrés dijo que “uno da todo por la familia y no le puede andar diciendo a los hijos lo que falta y no falta, porque uno primero cumple los sueños de ellos y uno se posterga. Yo siempre he tenido autos viejos. De hecho tengo una Luv 97, por eso decidimos con mi esposa comprarnos un vehículo cero kilómetro”.

Desde ahora, Andrés junto a su señora podrán ir a su parcela donde crían aves exóticas en su nuevo vehículo, “cómodos y sin riesgos de desperfectos” y les llevará “comida que aves, gatos y perros, nunca han probado en su vida”, sostuvo.