Criterio para tramitar nuevos proyectos de quinto retiro será votado este lunes en la Cámara de Diputados

¿Qué pasó?

Ante la controversia que ha generado la presentación de nuevos proyectos de quinto retiro de fondos previsionales, por parte de los diputados René Alinco, Jorge Durán y Gaspar Rivas, la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, decidió someter a votación el criterio que se aplicará para iniciativas recientes.

Revisión del criterio

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, explicó que “han solicitado a la mesa una revisión respecto al criterio que se utilizó por parte de la mesa anterior para efectos de no dar curso a la tramitación de estos proyectos de retiro”.

En ese sentido, indicó que “la mesa ha solicitado un informe a Secretaría General de la Cámara de Diputados, donde en definitiva efectivamente se genera una interpretación jurídica distinta respecto de dos posiciones que son legítimamente válidas”.

Asimismo, dijo que “la mesa anterior, no esta que lidero, decidió que a esos proyectos no se les debía dar curso hasta que cumplieran el plazo de un año, sin embargo, los requirentes lo que han dicho es que si uno interpreta la norma de derecho público de forma estricta y literal, lo que dice efectivamente es que un proyecto cuando se deshecha en general en la cámara de origen, en este caso la Cámara de Diputados, no podrá volver a ser presentado durante un año”.

“En este caso lo que ocurrió es que el proyecto de cuarto retiro se aprobó en general y en particular en la sala de origen y después fue rechazado en el Senado y en la comisión mixta, por lo tanto, desde esa perspectiva y acogiendo la interpretación estricta y literal, ellos solicitan un cambio de criterio de manera tal de que se le pueda dar curso a la tramitación de estos nuevos proyectos de retiro presentados”, agregó.

Criterio se someterá a votación

Finalmente, manifestó que ante la controversia de criterio, “lo que ha decidido esta mesa, por tanto, es que sea la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es soberana, la que finalmente decida por una u otra interpretación”.

“Desde esa perspectiva, el día de hoy someteremos como mesa a votación por simple mayoría el cambio de criterio para dar curso a la tramitación de todos estos proyectos de nuevos retiros que se han presentado o en caso contrario, si la Sala decide mantener el criterio de la mesa anterior también se respetará”, expuso.

La Sala está convocada la tarde de este lunes a las 17:00 horas, donde se procederá a realizar la votación.

La controversia

Cabe señalar, que tras el rechazo del proyecto de cuarto retiro y de acuerdo al criterio de la mesa anterior, no podrían presentarse nuevas iniciativas de esas características en un plazo de un año.

En el caso de la diputada Pamela Jiles, ella presentó el proyecto de quinto retiro un día antes que el cuarto fuera rechazado, por lo cual, fue declarado admisible.

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP