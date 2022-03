Apareció ganador de millonario pozo del Loto: Cobró premio en Santiago y en completo anonimato

¿Qué pasó?

Tras días sin saber de su rastro, apareció el ganador del sorteo del Loto del pasado martes, quien obtuvo más de tres mil millones de pesos luego de comprar un cartón en la tabaquería Oporto en el sector de La Florida, en la comuna de La Serena.

Las principales pistas, dadas a conocer por el dueño de la agencia, Germán Contreras, indicaban que el afortunado sería un vecino de la misma comuna y que es un cliente habitual de estos juegos de azar.

Tras conocerse que el cartón había sido vendido en dicha tabaquería, Contreras llamó a los vecinos del sector a revisar las cartillas, hasta que finalmente, este fin de semana apareció el ganador.

¿Quién ganó el loto?

Sobre el nuevo millonario solo se saben dos cosas: Cobró el premio en Santiago y lo realizó el completo anonimato.

Pese a que el afortunado no quiso dar a conocer sus datos cuando cobró el pozo, el dueño de la agencia tenía sus sospechas sobre quién podría ser.

"Es fácil de identificar. No son muchos los que juegan al azar de mil pesos y varias apuestas. Son como dos o tres, no son más que eso, entonces, uno de ellos tiene que ser el ganador. De esos que juegan hay uno que ya apareció y que no era. Faltan dos que aparezcan", indicó el dueño de la agencia en esa oportunidad.

Meganoticias

Cartilla ganadora

De acuerdo al sorteo 4773 del pasado martes 15 de marzo, los números ganadores fueron el 11, 15, 21, 25, 35 y 36.

El boleto ganador se adjudicó un premio de $3.365.962.990, a los que se les debe descontar el pago de impuestos y la respectiva comisión para el agente vendedor.

Todo sobre Loto