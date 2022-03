Ministro de educación tras protesta de mujeres: "Tendremos una jornada nacional de educación no sexista"

¿Qué pasó?

El Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió esta mañana a la protesta que realizaron estudiantes secundarias durante la semana, tras conocerse casos de abusos y acosos en diversos colegios del país.

En conversación con Meganoticias Alerta, el jefe de cartera explicó las medidas que se tomarán, al margen de adelantar una importante noticia.

¿Qué dijo?

“Lo que sucede con las mujeres no es solo un problema puntual, sino un problema más amplio y de carácter formativo. No podemos perder el foco. Necesitamos un sistema educativo no sexista”, dijo para comenzar.

Consultado por la protesta, dijo que “me parece normal que las estudiantes acudan a nosotros para tratar de resolver este asunto. Las recibimos y hablamos... Pronto tendremos una jornada nacional de educación no sexista, que seguramente será la primera quincena de abril”.

En relación con la educación sexual, aseveró que “en los últimos 30 años no hemos tenido avance en esta materia. Lo que hemos visto en Providencia y otras comunas del país así lo grafica. Por lo mismo hay que promover una educación sexual integral”.

El ministro también anunció un punto de prensa para mañana lunes en un colegio de Santiago, donde hablará de la jornada escolar (extensión). Sin embargo, expuso que se debe “replantear la jornada completa, pero con extensión para otros tipos de actividades... Tenemos que tener un cambio en el paradigma educativo”.

Finalizó hablando de los casos de bullying en los colegios y de la actividad física que se hace en los mismos –mira el video adjunto.-

