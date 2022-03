Rodrigo Sepúlveda elogia "valentía" de las mujeres tras masivas marchas

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la masiva de marchas de mujeres que ocurrieron durante la semana.

El periodista las calificó de “valientes” y pidió al Estado de Chile que “dejemos de ser un país de reacción, para pasar a uno de acción”.

¿Qué dijo Sepúlveda?

“Suena a contradicción lo que diré, pero estoy seguro que me van a entender. Estoy feliz con la manifestación que hicieron mujeres escolares en la calle, pidiendo ‘stop’ por el bullying, por la publicación de fotos íntimas, pidiendo respeto de la diversidad sexual. Me alegro que mujeres hayan salido a la calle a gritar y pedirle al gobierno que eso no puede seguir sucediendo”, dijo para comenzar.

Añadió que “estoy contento, fíjense la contradicción, que en redes sociales aparecieran mujeres valientes expresando que en el Barrio República no pueden ir tranquilas a estudiar... Estoy contento porque se atrevieron a denunciar. Parece contradicción, reitero, porque estoy feliz por algo que es negativo, pero me provoca felicidad porque lamentablemente en el país, si tú no gritas o no te manifiestas pacíficamente, no hay resultados”.

“Si estas mujeres se esconden por miedo, temor, porque sus quejas no son masivas o no se visibilizan, esto seguiría. Acá se levanta la alfombra y se mete la mierda abajo”, prosiguió.

Para rematar sus dichas, sentenció que “ya no podemos ser un país que reaccione. Hablaron todos (los políticos), pero después de que sucedió. Si no es por la valentía de las mujeres, esto sigue. Dejemos de ser un país de reacción, para pasar a uno de acción... Mi llamado es que con este Gobierno tenemos que tener acción y no reacción”.

