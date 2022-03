Quinto Retiro de las AFP: ¿Cómo podría avanzar el proyecto de Pamela Jiles?

La posibilidad de un quinto retiro de 10% de AFP aún está en duda, ya que los proyectos presentados en el Congreso no han logrado avanzar en su tramitación, pese a que algunos parlamentarios han manifestado estar a favor.

Además, el presidente Gabriel Boric y varios de sus ministros ha señalado no estar de acuerdo con una nueva extracción de fondos, ya que eso perjudicaría las futuras pensiones.

Aún así, la diputada Pamela Jiles, autora de una de las iniciativas, ha insistido en la importancia de un nuevo retiro, por lo que ha emplazado en más de una oportunidad al gobierno de Boric y al Congreso.

El proyecto de Pamela Jiles y Félix González, al ser aprobado su tramitación, fue derivado a la Comisión de Constitución de la Cámara, que ahora es presidida por la diputada del Partido Comunista Karol Cariola.

Agradezco el honor que me conceden mis colegas, de ser la primera mujer en la historia de nuestro país, en presidir la comisión de constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas. pic.twitter.com/z8L3PB14ez

Según la diputada del Partido Humanista, la única manera de que su proyecto del quinto retiro avance en el Congreso, es que su par del PC ponga la iniciativa en tabla, algo que se lo ha expresado a través de redes sociales.

"Presenté el quinto retiro en diciembre y trabajo sin descanso para conseguirlo, pero no tengo posibilidad alguna de ponerlo en tabla. Depende exclusivamente de Karol Cariola, presidenta de Comisión de Constitución", aseguró Jiles en un tweet.

"Escríbanle a ella pidiendo que no se olvide de lo que prometió en campaña", agregó la parlamentaria.

