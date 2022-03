"Nuestros hijos estaban en desventaja": el relato de la primera pareja del mismo sexo que se podrá casar en Chile

Javier Silva, ingeniero de profesión, y Jaime Nazar, odontólogo, serán la primera pareja del mismo sexo que se podrá casar este jueves en las oficinas del Registro Civil. Esto lo catalogan como un día "histórico" y que lo valoran, ya que se les reconoce como familia ante la ley.

Ambos reconocen haber sido activistas por esta causa desde el comienzo, siendo un "alivio" cuando el Presidente Sebastián Piñera, en su última cuenta pública de junio del 2021, otorgó "urgencia" al proyecto de ley.

Esto porque sus hijos de un año y medio y una bebé de cuatro meses, podrán ser reconocidos ante la ley, y, por lo tanto, otorgarles los mismos beneficios que de una pareja heterosexual.

"Era necesario el cambio"

Javier comentó a LUN que "siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos en el sentido de que si alguno faltaba, el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia".

"Somos familia que existimos y nuestros hijos estaban en desventaja frente a los demás. Esto era necesario", remarcó el ingeniero.

Por su parte, Jaime, señaló que "es increíble saber que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley que los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos".

Una "injusticia" no poder casarse

Para Javier era una "injusticia" no poder optar a este derecho que, por lo demás, dejaba desamparado a sus dos hijos con Jaime ante la ley.

"El matrimonio igualitario no le impacta en nada el resto de la ciudadanía, pero sí era una injusticia que nosotros no lo pudiéramos tener. No podíamos optar al postnatal. Yo tuve uno porque la empresa me lo dio", detalla.

También contó las dificultades que ha tenido en cuanto a las vacunas de los niños, ya que solo uno de ellos puede hacer los trámites médicos y tampoco pueden salir del país, porque al no haber una madre "no había permiso de salida", lamentó Javier.

Cambio de términos

Para este jueves 10 de marzo, entra en vigencia la norma que permite la unión civil entre parejas del mismo sexo, otorgándoles los mismos derechos que a parejas heterosexuales.

El término de "madre" y "padre" será modificado por "progenitor", mientras que "marido" y "mujer", pasará a ser "cónyuges". Sobre los apellidos, esto será por mutuo acuerdo de los contrayentes y reconoce que la "filiación" puede ser mediante técnicas de reproducción asistida como también por "acto jurídico de reconocimiento".

