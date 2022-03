"Podría quedar con secuelas": familia de exchica Mekano Romina Sáez denuncia brutal golpiza por parte de arrendatarios

¿Qué pasó?

La familia de la exchica Mekano Romina Sáez realizó una grave denuncia, luego que acusara a los arrendatarios de una propiedad de la modelo de provocarle una golpiza que incluyó un bate.

¿Cómo habrían sido los hechos?

Actualmente, la mujer se está recuperando de una serie de heridas cuyo diagnóstico fue detallado por Margarita, su madre, en entrevista con La Red: "Podría quedar con secuelas y eso es lo que me tiene mal. Tiene un TEC cerrado y le dieron dos paros cardiorrespiratorio en la ambulancia. Ella tiene puntos en la cara por un corte tremendo, no puede abrir sus ojos".

Según el relato de la progenitora, el conflicto ocurrió tras la visita de ella y Romina a sus arrendatarios, a quienes les pidieron que abandonaran el inmueble que estaban ocupando.

La razón de tal solicitud supuestamente estaba motivada por los reclamos de los vecinos, quienes indicaban que los arrendatarios "consumían drogas y hacían fiestas", declaró la madre.

Al ver a los implicados, Margarita contó que "me acerqué tranquila para decirles que quería conversar con ellos. Me dicen que tienen una urgencia y le dije que lo mío también era importante, ya que hace mucho tiempo están diciendo que si se van o no".

El momento de la brutal golpiza

Una vez que los ocupantes aseguraron estar preparados para irse, invitaron a la mujer a revisar la vivienda. Sin embargo, "Romina me dijo que no lo hiciera, porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la mujer viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho", declaró.

De acuerdo al relato, la exfigura televisiva continuó recibiendo patadas y golpes con la puerta en la zona de su pecho. "Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo. Yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma", comentó Margarita.

"Después la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza", agregó.

"Romina estaba muy mal, le costaba respirar"

Tras la serie de golpes recibidos, vecinos del lugar ayudaron a las mujeres para trasladarlas hasta un recinto médico. En el área de Urgencias, los especialistas se percatan que "Romina estaba muy mal, porque le costaba mucho respirar", recordó Margarita.

Por la gravedad de las heridas debió ser trasladada al Hospital Barros Luco, en cuyo trayecto habría comenzado a convulsionar. Pero las complicaciones continuaron: "No tenía pulso ni latidos del corazón. Escuché que era por un paro cardiorrespiratorio y comienzan a hacerle reanimación cardiopulmonar".

Actualmente, mientras Sáez se recupera de la brutal golpiza, los presuntos autores del hecho aseguran que fue ella la que comenzó el conflicto. De todos modos, se encuentran imputados por "lesiones menores".

