Habilitan reserva de hora para Matrimonio Igualitario: ¿Cómo hacerlo por Internet?

Tres meses después de su promulgación, la Ley de Matrimonio Igualitario finalmente entra en vigencia este jueves 10 de marzo, concretando años de lucha por parte de la comunidad LGBT+.

De esta manera, parejas homosexuales podrán contraer matrimonio, en las mismas condiciones de igualdad y derechos que poseen los heterosexuales.

A pocos días de su debut legislativo, el Registro Civil anunció que ya está disponible la agenda en línea para pedir hora y llevar a cabo la unión marital.

¿Cómo tomar hora para el Matrimonio Igualitario?

Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y el Registro Civil, el sistema dispuso tres mil horas mensuales adicionales en sus sistemas, las que estarán abiertas hasta con un año de anticipación a partir de este jueves 10 de marzo.

Para agendar hora por Internet, sin necesidad de acudir a una oficina física, las parejas interesadas deben ingresar al sitio web www.registrocivil.cl y hacer clic en el recuadro de Matrimonio Igualitario, cuyo banner aparece en el inicio.

Una vez seleccionada la opción "Agende aquí", se debe pinchar en "Iniciar trámite" y luego "Matrimonio". El sistema arrojará dos opciones que dependen de la pareja, estas son "Ceremonia matrimonio civil" o "Inscripción ceremonia religiosa".

La plataforma solicitará los datos personales del contrayente, y después la persona tendrá que seleccionar la oficina que estime conveniente. La última etapa corresponde al agendamiento del trámite.

Es importante considerar que "puede agendar cualquiera de los dos contrayentes, quienes deben contar con cédula de identidad, pasaporte o DNI vigentes y en buen estado", indica el Registro Civil.

Además, "primero debe agendar hora para la manifestación y luego para la ceremonia de matrimonio (pueden ser el mismo día; o en días distintos, en este caso no deben pasar más de 90 días entre ambas instancias). A las dos citas deben asistir ambos contrayentes y dos testigos mayores de 18 años".

¿Quiénes no pueden reservar hora para Matrimonio Igualitario?

No porque no estén autorizados por la ley, sino porque deben resolver un trámite previo, algunas personas no pueden hacer la reserva de hora.

Según explica el Registro Civi, "las parejas que ya tienen un Acuerdo de Unión Civil (AUC) podrán solicitar hora para matrimonio siempre y cuando lo hagan con la misma pareja".

Por el contrario, si una persona posee un AUC previo y desea agendar hora para contraer matrimonio con alguien distinto a con quien firmó el acuerdo, primero debe finalizar ese AUC para así acceder a la reserva.

