"Iba a celebrar que sería papá": detallan los últimos minutos de vida del camionero Bayron Castillo

El asesinato del camionero Bayron Castillo conmocionó a todo Chile y motivó una movilización de camioneros que paralizó varias rutas en el territorio nacional. Familiares y amigos revelaron sus últimos minutos de vida y pese a que los tres imputados en su muerte están detenidos, siguen clamando justicia.

Fue el pasado 10 de febrero cuando un grupo de extranjeros transitaba por la Ruta B-400, la que une la Ruta 1 con la Ruta 5, en Antofagasta y Mejillones. A la altura de un paso nivel, intimidaron a unos camioneros, entre los que estaba Bayron Castillo.

Al increparlos, las cosas no terminaron como los conductores esperaban. Al seguir su rumbo, se dieron cuenta de que Bayron no les seguía. Al devolverse en el camino, el camión estaba en el mismo lugar, pero había ocurrido lo inesperado: el joven había sido lanzado por el bajo paso nivel de unos ocho metros de altura. Bayron estaba muerto.

Sería papá

Milenka Herrera, en conversación con el equipo de reportajes de Meganoticias, recuerda con cariño a su hijo, revelando que su pasión siempre fueron los camiones.

"Siempre fue alegre, burlesco, le ponía apodo a todo. Su papá es camionero, él le enseñó a manejar de los siete años, lo que le apasionó hasta el día de su muerte", detalló la mujer.

Y ese mismo día, todo cambiaría para su familia. Bayron Castillo volvía con una carga a la ciudad y después de hacer su trabajo, "iba a celebrar que iba a ser papá", contó Milenka sobre noticia que había recibido. Lamentablemente, sucedió lo peor. Milenka recibe un llamado, donde le dan la fatal noticia: Bayron había fallecido en la carretera.

Repentina muerte

Bayron no iba solo en la carretera, iba con sus compañeros camioneros en una especie de caravana. Todos fueron increpados por migrantes y ellos defendieron su trabajo, según ellos.

Ivo Torrejón detalla que tuvieron que detenerse porque los migrantes implicados en el asesinato de Castillo comenzaron a lanzar objetos contundentes a los camiones. Sin embargo, siguieron su camino, aunque con un solo detalle: Bayron no iba detrás.

Se devolvieron rápidamente. Encontraron el camión, pero rastro de Bayron, nada. "Por mi mente se me pasó lo del puente, pero ‘no creo que esté abajo’ y vi por todos lados, no estaba. Luego, debajo, en el puente, ahí estaba", asegura Ivo.

"Ya no es lo de antes"

Juan Castillo lamenta la muerte de su hijo y asegura que, desde un tiempo hasta ahora, la carretera ya no es como antes. Es un espacio inseguro, donde tienen que batallar constantemente con migrantes que, según su relato, los asaltan y violentan.

"La carretera no es la de antes. Estos tipos se cuelga, te roban, te asaltan, ellos se te ponen en el medio para que tú frenes, para asaltarte o subirse. Se fondean entre los cerros y cuando uno pasa, se acercan", asegura.

Sobre su muerte, aún no se explica cómo sucedió todo. "Yo pensé que se había dado vuelta o que había chocado, pero nunca pensé que lo habían matado. Me da pena, mucha pena por estos desgraciados mi hijo ya no está", lamenta.

Tres imputados

Hasta el momento, hay tres imputados por el homicidio del joven camionero; dos adultos y un menor de edad, todos venezolanos con situación irregular en nuestro país. Están en prisión preventiva y, para la Fiscalía, las pruebas son certeras.

Pese a ello, su familia y amigos siguen exigiendo justicia por el crimen de Bayron. "Yo todavía no creo que mi hijo no está. Yo creo que él está trabajando y que va a llegar en algún momento. Yo quiero justicia para mi hijo", pide Milenka.